am 12.12.2024 - 14:45 Uhr

© IMAGO / Lindenthaler Alexander Ollig

© Linda Gschwentner Marlies Moosauer

Alexander Ollig: „Als 2003, nach vielen Jahren als Redakteur beim ZDF, die ‚Rosenheim-Cops‘ in meine redaktionelle Verantwortung fielen, war es Liebe auf den ersten Blick. Gemeinsam mit den vielen Mitwirkenden vor und hinter der Kamera ist es uns gelungen, die Serie zu einer erfolgreichen Weekly zu entwickeln, die sich über die Jahre hinweg zu einem wahren Dauerbrenner mit Kultcharakter gemausert hat. Seit 2009 durfte ich die Serie als Produzent bei der Bavaria Fiction weiterführen. Nun übergebe ich die ‚Rosenheim-Cops‘ an Marlies und bin überzeugt, dass sie bei ihr in besten Händen ist. Ich wünsche der Serie noch viele weitere Staffeln und allen Beteiligten weiterhin viel Energie, kreatives Engagement und zahlreiche neue Ideen, um den Erfolg fortzuschreiben. Für mich war die Arbeit für und mit den vielen Mitarbeitenden der ‚Rosenheim-Cops‘ immer auch ein Vergnügen und bin dankbar mehr als 20 Jahre Teil dieses Teams gewesen zu sein."