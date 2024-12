Max Moor wird am kommenden Sonntag zum letzten Mal das ARD-Kulturmagazin "ttt - titel thesen temperamente" präsentieren. Nach 17 Jahren und mehr als 800 Ausgaben verabschiedet sich der 66-Jährige von der Sendung, die im wöchentlichen Wechsel von sechs Redaktionen der ARD-Landesrundfunkanstalten BR, HR, MDR, NDR, RBB und WDR verantwortet wird.

Mit seiner charismatischen Präsenz und seinem scharfsinnigen Humor habe Max Moor die deutsche Kulturlandschaft geprägt, erklärte die ARD am Freitag in einer Mitteilung. Und: "Seine Moderationen luden ein, ganz neu über kulturelle Phänomene, gesellschaftliche Zusammenhänge oder auch nur skurrile Beobachtungen des Alltags nachzudenken. Vor allem aber hat Max Moor eines gezeigt: Kultur ist überall und Kultur macht Spaß. Seine satirische Rubrik 'Schluss mit Moor' wurde zum Kult."

Der Schweizer wurde hierzulande in den 90er Jahren durch das mehrfach ausgezeichnete Medienmagazin "Canale Grande" des Fernsehsenders Vox bekannt. Danach war Moor in weiteren Formaten zu sehen, so unter anderem bei Premiere bei "Studio/Moor", im ZDF in der Reportagereihe "Magic Las Vegas" und in der ARD mit der vergnügsamen Sendung "EX! – Was die Nation erregte". Vertretung für bei 3sat zeitweise das Magazin "Kulturzeit". Ende 2007 übernahm er schließlich die "ttt"-Moderation von Caren Miosga, die damals zu den "Tagesthemen" wechselte.

Anfangs startete Max Moor seine Karriere übrigens noch unter dem Namen Dieter, den er 2013 ablegte. Es sei Zeit sich zu emanzipieren und "zu ändern, was die Altvorderen bestimmt haben", erklärte der Moderator damals. Für "den zweiten Teil seines Daseins" wolle er abschaffen, "was mich seit über 50 Jahren stört: Meinen Vornamen. Ab sofort und endlich erkläre ich mich selbst zum Max".