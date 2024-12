am 13.12.2024 - 14:02 Uhr

Führungswechsel bei MDR Media: Nach mehr als 30 Jahren beim MDR geht der langjährige Geschäftsführer Uwe Geißler zum Jahresende in den Ruhestand. Vorerst soll Mitgeschäftsführer Reinhard Hild die Gesamtgeschäftsführung der MDR-Tochter, die etwa die Vermarktung von Werbezeiten in Radio und Fernsehen verantwortet, übernehmen.

"Uwe Geißler hat die MDR Media - damals noch DREFA Media Holding - maßgeblich aufgebaut und im Sinne des MDR weiterentwickelt", sagte MDR-Intendant Ralf Ludwig und zugleich Gesellschafter von MDR Media., "Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen zu einem verlässlichen und innovativen Partner für den MDR sowie zu einem wichtigen Akteur in der regionalen und nationalen Medienbranche etabliert."

Geißler selbst erklärte: "Ich danke den Verantwortlichen des MDR für das Vertrauen, das mir in all den Jahren entgegengebracht wurde. Die Chance erhalten zu haben, das Tochterunternehmen des MDR mit aufzubauen und weiterzuentwickeln, erfüllt mich mit Freude. Mein Dank gilt auch allen Kolleginnen und Kollegen, die mich in dieser Zeit begleitet und unterstützt haben. Für Reinhard Hild und das gesamte Team der MDR Media GmbH wünsche ich weiterhin viel Erfolg, Mut und die besten Entscheidungen für die Zukunft."

Ralf Ludwig über Hild: "Reinhard Hild ist eine engagierte und erfahrene Führungspersönlichkeit, die die strategische Weiterentwicklung der MDR Media-Gruppe vorantreiben und das Unternehmen als verlässlichen Partner des MDR zukunftsfähig aufstellen wird." Neben Barbara Ottow (Strategie und Grundsatz) und Dirk Kretzschmar (Beteiligungsmanagement) soll außerdem André Hoffmann ab 2025 den Schwerpunkt Werbevermarktung übernehmen.