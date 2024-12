Ende vergangenen Jahres erzählte ITV im Rahmen einer vierteiligen Miniserie die Geschichte von Archie Leach - ein Name, mit dem nur wenige etwas anfangen können. Dafür ist er unter seinem Künstlernamen um so bekannter: Cary Grant. "Archie - Die Cary Grant Story" feiert ihre deutschsprachige Premiere ab dem 1. Februar um 20:15 Uhr im Pay-TV bei AXN White und wird dann auch auf Abruf in den AXN-White-Mediatheken verfügbar sein.

Die Inhaltsbeschreibung der Serie liest sich so: "Bristol 1911. Nachdem sein Vater dem jungen Archie Leach mitteilt, dass seine Mutter tot ist, findet Archie in einer Akrobatentruppe eine neue Familie. Nachdem er mit ihnen nach New York reist, um im Varieté aufzutreten, geht Archie nach Hollywood, wo ihm sein gutes Aussehen einen neuen Namen verschafft - Cary Grant. Alles läuft gut bis zu einem unerwarteten Telefonanruf seines Vaters. 1962 ist der internationale Filmstar Cary Grant bereits zum dritten Mal geschieden, als er sich um die Gunst einer schönen jungen Schauspielerin bemüht. Dyan Cannon wird seine vierte Frau und die Mutter seines einzigen Kindes Jennifer. Kann ihm die Vaterschaft Frieden bringen?" In den Hauptrollen sind Jason Issacs, Calam Lanch, Jason Watkins, Harriet Walter und Laura Aikman zu sehen.

Beim Schwestersender AXN Black ist für Februar die Premiere der zweiten Staffel von "Gangs of Madrid - El Inmortal" angekündigt. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt vom Leben des Anführers der "Los Miami"-Bande im Madrid der 1990er Jahre. Wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, kann am 1. und 2. Februar jeweils ab 20:15 Uhr diese Folgen noch einmal sehen, ab dem 3. Februar um 20:15 Uhr läuft dann die zweite Staffel. Nach Ausstrahlung gibt's die Folgen auch in den AXN Black-Mediatheken.

Und darum geht's in den neuen Folgen: Vom Thron gestoßen und von Rache getrieben, muss sich José (Álex García) nicht nur im Kampf gegen seinen erbittertsten Widersacher Fausti (Jason Day) einer neuen, brutalen Realität stellen. Während der Drogenkrieg in Madrid immer blutiger wird, übernimmt mit Inspektor Soria (Richard Holmes) ein neuer Polizist den Fall. Schließlich sieht sich José gezwungen, nach Mexiko zu fliehen und sich dort neu zu organisieren. Mit La Doña, der mächtigen Chefin des mexikanischen Kartells, geht José einen Deal ein, um mit ihrem Kokain die Macht in Madrid zurückzuerobern. Währenddessen bittet Isabel José um einen Neuanfang, und der Konflikt mit Fausti droht weiter zu eskalieren. Als La Doña in Madrid eintrifft, um mit José die Weichen für die Expansion in Europa zu stellen, nutzt dieser die Gelegenheit, um Fausti eine Falle zu stellen.