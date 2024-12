Schon sehr frühzeitig hat RTL im vergangenen Monat angekündigt, wie man sich bei der Berichterstattung vor der Bundestagswahl aufstellen will: Unter dem Motto "TV-Duell XXL" will man demnach gleich drei TV-Duelle veranstalten, nach damaligen Planungen sogar am gleichen Abend. Zumindest ein erstes hat man nun eingetütet: Amtsinhaber Olaf Scholz tritt am 16. Februar bei RTL gegen CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz an.

Damit ist man eine Woche nach ARD und ZDF an der Reihe - und nur eine Woche vor dem voraussichtlichen Wahltermin, womit RTL es als "letzten und entscheidenden Schlagabtausch" vermarkten kann. Fest steht auch schon, wer die Fragen stellen wird: Pinar Atalay, die auch beim Triell 2021 schon moderiert hat, sowie Günther Jauch. Für Jauch ist es die erste TV-Duell-Moderation. Er tritt bei RTL an die Stelle von Peter Kloeppel, der 2021 dabei war, sich aber von seinem Job als News-Anchor ja inzwischen verabschiedet hat.

Ob es wie angedacht noch am gleichen Abend zu weiteren Duellen kommen wird, ist noch nicht ganz klar. Bei RTL heißt es: "Mit den Kanzler- bzw. Spitzenkandidaten der anderen Parteien über weitere Duell-Kombinationen laufen derzeit Gespräche." Mehr Details dazu will man demnächst bekannt geben. Auch ARD und ZDF planen neben dem Duell Scholz gegen Merz noch ein weiteres Duell, für das Robert Habeck und Alice Weidel angefragt sind - auch dort steht eine Bestätigung aber noch aus.

Ebenfalls noch offen ist, wie die Pläne von ProSiebenSat.1 im Detail aussehen. Bei der Sendergruppe hieß es zuletzt aber ebenfalls, dass man Einladungen an CDU/CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen und die AfD für verschiedene Duell-Konstellationen ausgesprochen habe.