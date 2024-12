Knapp über zwei Jahre ist es nun bereits her, dass die zweite Staffel von "The White Lotus" bei HBO zu Ende ging, nun gibt's aber endlich einen Starttermin für die neuen Folgen: In den USA geht es am 16. Februar ins White Lotus-Ressort nach Thailand, hierzulande zieht Sky nur einen Tag später nach. Am 17. Februar läuft der Staffelauftakt um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic, zudem stehen sowohl die deutsche Synchronfassung wie auch die englische Originalfassung bei Sky und Wow auf Abruf zur Verfügung. Weiter geht's dann im wöchentlichen Turnus.

"The White Lotus", das diesmal den Untertitel "Karma trifft jeden" trägt, folgt erneut den Machenschaften und Erlebnissen verschiedener Gäste und Angestellter in einem Luxus-Ressort über den Lauf einer Woche. Nachdem Hawaii und Sizilien ghet es diesmal nach Thailand. Die Gesellschaftssatire wurde von Mike White entwickelt, geschrieben und inszeniert, er fungiert neben David Bernad und Mark Kamine auch als Executive Producer.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Mit Christian Friedel gehört diesmal auch ein deutscher Schauspieler zum großen Ensemble. Er spielt den Hoteldirektor Fabian. Mit Natasha Rothwell als Spa-Managerin Belinda gibt es zudem ein Wiedersehen mit einer Schauspielerin aus der ersten Staffel von "The White Lotus". Zum Cast gehören außerdem: L eslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly und Shalini Peiris.