am 17.12.2024 - 12:08 Uhr

Mary Abdelaziz-Ditzow hat rund zweieinhalb Jahre nach ihrem Wechsel vom "Handelsblatt" zu ntv ihren Abschied vom Nachrichtensender angekündigt. Sie war dort Leiterin des Bereichs "Wirtschaft & Innovation", wobei ihr Schwerpunkt auf dem Ausbau und der Weiterentwicklung bekannter ntv-Marken wie "Telebörse, "Startup Magazin", "Ratgeber", "PS" und "Mobil", sowie dem Podcast-Bereich des Senders lag. Sie war auch selbst Host des Podcasts "Wirtschaft Welt & Weit", für den sie gerade erst mit dem Friedwart Bruckhaus-Preis der Hanns Martin Schleyer-Stiftung ausgezeichnet wurde.

Zum April 2025 wechselt sie nun nun zum Finanzbildungs-Startup "Finanzfluss", wo sie als Chefredakteurin den Bereich "Wirtschaft & News" aufbauen und so ein neues inhaltliches Standbein für das Angebot schaffen soll. Ziel sei es, "multiperspektivisch über die aktuelle Nachrichtenlage" zu informieren,so Abdelaziz-Ditzow: "Wir brauchen noch mehr differenzierte Berichterstattung in Deutschland. Kein Bashing, kein Washing. Eine Geschichte hat immer zwei Seiten, mindestens. Nur so können sich Leser, Hörerinnen und Zuschauer unbefangen eine eigene Meinung bilden."

"Finanzfluss-Gründer Thomas Kehl: "Als etablierte crossmediale Plattform für Verbraucherfinanzen planen wir ab Q2 2025, das Themenspektrum mit neuen Formaten zu erweitern und damit die journalistische Medienlandschaft in Deutschland mitzugestalten. Dafür holen wir uns erfahrene Medienexperten ins Team."

Schon zum 1. Dezember hatte man sich mit der Verpflichtung des Journalisten und Social-Media-Experten Maximilian Senff verstärkt, der von Table.Media zu "Finanzfluss" wechselte und dort die Leitung des Social-Media-Teams übernommen hat. Nach eigenen Angaben erreicht "Finanzfluss" regelmäßig mehr als zwei Millionen Menschen auf seinen Social-Media-Kanälen und mit seinen Podcasts. Für das Unternehmen arbeiten mittlerweile rund 30 Festangestellte.