am 17.12.2024 - 16:30 Uhr

Ab dem 13. Januar 2025 ist bei RTL vorerst Schluss mit dem doppelten Einsatz für Richter Ulrich Wetzel: Um 16 Uhr bleibt zwar weiterhin sein "Strafgericht" im Einsatz, das derzeit um 17 Uhr laufende "Jugendgericht" pausiert dann aber erstmal wieder. Stattdessen gibt es auf diesem Sendeplatz im kommenden Jahr neue Folgen von "Verklag mich doch" zu sehen.

Dabei fällt auf, dass Christopher Posch nun explizit im Untertitel der Sendung genannt wird, während man bei der ersten Staffel der Neuauflage des einstigen Vox-Formats noch davon gesprochen hatte, dass Christopher Posch nur einer unter mehreren Juristen sei, die die gezeigten Fälle kommentieren. Davon ist in der aktuellen Beschreibung nun nicht mehr die Rede.

Noch im September hatte Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, bei Vox übrigens erklärt: "Gerade haben wir zum Beispiel die programmplanerische Entscheidung getroffen 'Verklag mich doch' wieder bei VOX einzusetzen, wo es ursprünglich herkommt, in der Hoffnung, dass es mittelfristig die VOX-Daytime beflügelt." Dort liefen dann allerdings nur etwa einen Monat lang alte Folgen mit so mäßigem Erfolg, dass sie nach einem Monat schon wieder aus dem Programm verschwanden. Neue Folgen bleiben also weiterhin RTL vorbehalten.