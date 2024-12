Drei Staffeln lief "Murmel Mania" bei RTL und das durchaus mit recht ansehnlichem Erfolg. In diesem Jahr wechselte das Format dann aber etwas überraschend zu Sat.1, wo die neue Staffel nur im Sommerprogramm gezeigt wurde - und sich da trotz eigentlich weniger starker Konkurrenz deutlich schwerer tat. Im Schnitt sahen knapp 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu und damit rund eine Million weniger als noch 2023 bei RTL.

Nach einem zunächst noch recht guten Auftakt, sanken auch die Marktanteile im Verlauf der Staffel unter den Senderschnitt. Trotzdem entschied sich Sat.1, an dem Format festzuhalten. Während Florian Schmidt-Sommerfeld weiter als Kommentator an Bord ist, wurde schon einigen Wochen bekannt, dass man künftig auf Mirja Boes anstelle von Melissa Khalaj als Moderatorin setzen wird. Und auch der Sendeplatz ändert sich, wie nun feststeht.

So meldet sich "Murmel Mania" am 8. Januar auf dem Bildschirm zurück, läuft damit also wie einst zu RTL-Zeiten wieder zu Jahresbeginn. Statt freitags wird die Sendung dann somit mittwochs zu sehen sein - ein Platz, der in Sat.1 für gewöhnlich vor allem Koch- oder Back-Formaten vorbehalten ist, von denen der Sender aber nicht genügend im Portfolio hat, um das ganze Jahr zu füllen.

Mirja Boes kommentierte ihre neue Aufgabe jüngst übrigens so: "Es ist wahnsinnig lustig mitzuerleben, wie erwachsene Menschen jedes Mal wieder in den Bann dieser klitzekleinen Murmeln gezogen werden. Manchmal geht der Sportsgeist mit dem ein oder anderen schonmal durch, aber am Ende entscheidet doch immer das Glück, wieviel Geld die Promis für ihr Publikum ermurmeln. Das ist ein prima Kindergeburtstag für Erwachsene!"

Produziert wird die Sendung von Cheerio Entertainment.