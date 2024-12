Dass ARD und ZDF ein TV-Duell zwischen dem amtierenden Kanzler und SPD-Kandidat Olaf Scholz und CDU-Herausforderer Friedrich Merz planen, sorgte in dieser Woche für viel Unmut, insbesondere aus Richtung der Grünen und der AfD. Die beiden Sender verteidigten die Pläne und wiesen in diesem Zusammenhang nicht nur darauf hin, dass man ja auch ein "gleichwertiges Duell" zwischen AfD und Grünen, sondern darüber hinaus noch viele weitere Sendungen geplant habe. Nun hat vor allem die ARD, aber in geringerem Umfang auch das ZDF einen Einblick gegeben, was im Vorfeld der Wahl abseits des Duells geplant ist.

In den Plänen der ARD ist das von den Grünen abgelehnte zweite Duell mit dem Hinweis "Nach derzeitigem Stand ist unsicher, ob die Produktion stattfinden wird" übrigens noch enthalten. Geplant war es am 10. Februar, also einen Tag nach dem Duell Scholz/Merz. Daneben soll Louis Klamroth einen "Vierkampf der kleinen Parteien" moderieren, bei dem dann FDP, CSU, BSW und die Linke zu Wort kommen sollen, einen konkreten Termin gibt es dafür noch nicht. Sollte das Duell zwischen Grünen und AfD nicht zustande kommen, müssten die Planungen aber womöglich nochmal angepasst werden, schließlich gilt für die Öffentlich-Rechtlichen ein Ausgewogenheits- und Neutralitätsgebot.

Alice Weidel, Friedrich Merz, Olaf Scholz und Robert Habeck sollen jedenfalls alle zusammen am 17. Februar in der "Wahlarena" der ARD antreten und dort nacheinander Fragen eines repräsentativ ausgewählten Publikums beantworten. Moderieren werden hier Jessy Wellmer und Louis Klamroth. Schon am 13. Februar gibt es unter dem Titel "Klartext" ab 19:25 Uhr eine ähnliche Sendung im ZDF, hier moderiert von Bettina Schausten und Christian Sievers. Gemeinsame Sache machen ARD und ZDF dann wieder bei der "Runde der Spitzenkandidaten" am 20. Februar um 22 Uhr, dann sind die Kandidaten bzw. Kandidatinnen aller aktuell in Fraktions- oder Gruppengröße im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien eingeladen - was in dem Fal das BSW ausschließen würde. Moderieren werden Markus Preiß und Diana Zimmermann.

Das ZDF hat für den 28. Januar um 20:15 Uhr "Wie geht's, Deutschland?" geplant. Dunja Hayali und Mitri Sirin wollen darin mit Spitzenpolitikern aller im Bundestag vertretenen Parteien und mit Zuschauerinnen und Zuschauern über die drängendsten Probleme im Land sprechen. "Was bewegt Deutschland?" fragen für die ARD unterdessen Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni schon am 17. Februar um 20:15 Uhr. Die beiden reisen dafür durch Deutschland und führen Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern wie auch Promis.

Weitere begleitende Dokus und Reportagen: In "Und sonst so?" geht es um die kleineren Parteien, in "Wohin steuern sie Deutschland?" um sechs Personen, die Chancen auf eine bedeutende Rolle im Bundestag haben. Hier gibt's ebensowenig schon einen konkreten Termin wie für das neue Mediatheks-Format "Hart aber fair 360", in dem bei Louis Klamroth ein Politiker oder eine Politikerin auf 25 Bürgerinnen und Bürger treffen soll. (Mehr dazu hier). Ebenfalls für die ARD-Mediathek sind die Dokus "Baustelle Zukunft - Was muss die nächste Bundesregierung anpacken?" aus Perspektive der Generation zwischen 25 und 40 und "Olaf Scholz - Schicksalsjahre eines Kanzlers" geplant. Letzeres ist eine dreiteilige Doku mit jeweils 25-minütigen Folgen. Auch eine Dokuserie über Influencer im Bundestagswahlkampf findet sich in den Plänen.