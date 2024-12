am 19.12.2024 - 15:01 Uhr

Norbert Himmler ist neuer Vorsitzender der 2020 gegründeten Global Task Force für öffentlich-rechtliche Medien, kurz GTF. Er übernimmt den Posten von Catherine Tait, Präsidentin der kanadischen CBC, die den Zusammenschluss seit der Gründung für zwei Amtszeiten geleitet hatte. Das Netzwerk aus Führungsspitzen von insgesamt sieben öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hat es sich zur Aufgabe gemacht, "die Werte und Interessen öffentlich-rechtlicher Medien international zu verteidigen", wie es heißt. Dazu zählen sie Zugang, Genauigkeit, Verantwortlichkeit, Kreativität, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und hohe journalistische Standards.

Neben ZDF-Intendant Norbert Himmler und CBC-Präsidentin Catherine Tait gehören der Global Task Force auch noch der Chef der australischen ABC David Anderson, BBC-Generaldirektor Tim Davie, Delphine Ernotte Cunci von France Télévisions, Anne Lagercrantz als Generaldirektorin der schwedischen SVT sowie Jim Mather, Chair of the Board von RNZ aus Neuseeland an.

"Öffentlich-rechtliche Medien stehen überall auf der Welt unter zunehmendem wirtschaftlichen und politischem Druck. Deshalb müssen wir über Grenzen und Kontinente hinweg mit einer Stimme sprechen und unsere Zusammenarbeit verstärken, wo immer dies möglich ist", sagt Norbert Himmler. "Mein herzlicher Dank geht in diesem Zusammenhang an Catherine Tait für alles, was sie international im Dienst für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erreicht hat."

Tait ergänzt: "Öffentlich-rechtliche Medien sind stärker, wenn sie zusammenstehen. Mit Norbert Himmler an der Spitze wird die GTF weiter für unabhängigen Journalismus, Pressefreiheit und authentisches Storytelling stehen, davon bin ich überzeugt."