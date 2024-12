Der ARD-Ableger One steht zwar schon länger auf der Abschussliste, doch zur Einstellung konnte sich die ARD bislang nicht durchringen. Nun will die Politik vorschreiben, dass ab 2027 von ZDFneo und One maximal noch ein (womöglich gemeinsames) Angebot übrig bleiben soll. Doch einstweilen ist der Sender weiter unverändert am Start und hat für die kommenden Monate nun sein Serien-Line-Up vorgestellt.

So wird es ab dem 13. Januar montags um 22:10 Uhr die zehnteilige belgische Serie "Unter Feuer" über die Arbeit und Erlebnisse eine Feuereinheit in Ostende zum ersten Mal im Free-TV zu sehen geben. Dabei geht es nicht nur um brennende Häuser, auch persönliche Konflikte und berufliche Rückschläge verlangen alles von der Feuerwehrtruppe von Leutnant Patrick (Sam Louwyck) ab.

Ebenfalls zum ersten Mal im Free-TV laufen werden die ersten beiden Staffeln von "Velvet". Die spanische Serie führt in die glamouröse Welt eines eleganten Modehauses im Madrid der 1950er Jahre. Im Zentrum der Erzählung stehen Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre), der charismatischen Erben der „Galerías Velvet“ und Ana Ribera (Paula Echevarría), eine talentierte und ambitionierte junge Schneiderin aus einfachen Verhältnissen. Die beiden verlieben sich ineinander, doch ihr ungleicher Stand verhindert, dass sie ihren Gefühlen folgen können. Ab dem 7. Januar gibt's immer dienstags ab 21:45 Uhr drei Folgen zu sehen.

Fortgesetzt wird die britische Serie "Professor T", der in den neuen Folgen im Gefängnis auf seinen Prozess wartet, aber trotzdem weiter bei der Lösung kniffliger Fälle hilft. Ab dem 8. Januar läuft die dritte Staffel immer mittwochs um 20:15 Uhr. Eine Nonne als clevere Ermittlerin steht im Mittelpunkt der Serie "Sister Boniface". Wenn "Professor T" durch ist, übernimmt diese Serie ab dem 19. Februar den Sendeplatz am Mittwochabend. Noch einmal alle fünf Staffeln gibt's von "Sherlock" mit Benedict Cumberbatch zu sehen, und zwar ab dem 7. Januar jeden Dienstag um 20:15 Uhr. Ab dem 26. Februar läuft obendrein die zweite Staffel von "Adam Dalgliesh - Scotland Jard", die in den 1970ern spielt als Free-TV-Premiere. Alle fremdsprachigen Produktionen werden auch mit dem Ton der Originalsprache ausgestrahlt und sind nach TV-Ausstrahlung dann zudem auch für 30 Tage in der ARD-Mediathek abrufbar.