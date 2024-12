Wie Christian Körner am Donnerstag auf LinkedIn öffentlich gemacht hat, verlässt er die Produktionsfirma UFA zum Jahresende, wenn sein aktueller Vertrag ausläuft. Körner war zwei Jahre lang Unternehmenssprecher der UFA - geholt wurde der zuvor langjährige RTL-Sprecher also noch von Nico Hofmann, der die Geschäfte inzwischen an Sascha Schwingel übergeben hat. Beiden dankte Körner nun in seinem Posting ebenso wie dem Team bei UFA und Fremantle.

"Die UFA bleibt ein Ort voll kreativer Energie und Spielfreude, einer beeindruckenden Bandbreite an Programmgenres und auch technologischen Möglichkeiten, um erfolgreich durch die Transformation zu steuern. Ich bleibe Euch mehr als gern verbunden", schreibt Körner. Jetzt freue er sich "auf etwas mehr Zeit für das wirklich Wichtige" - und darauf, dass er nicht mehr wöchentlich zwischen Köln und Berlin/Potsdam pendeln müsse.

Auch UFA-Chef Sascha Schwingel hat via LinkedIn kommentiert: "Ich bedaure, dass Du gehst, lieber Christian. Danke, dass Du die UFA und auch mich persönlich kommunikativ so gut durch die zurückliegende Zeit voller Veränderungen gesteuert hast. Dein strategischer Blick auf die Dinge und dein Rat werden fehlen. Umso schöner, dass wir in Sichtweite bleiben!"

Im kommenden Jahr wolle sich Körner nun zunächst auf Beratungsmandate im Bereich der strategischen Kommunikation konzentrieren. "Gleichzeitig denke ich zusammen mit einem Partner eine - wie wir finden - grandiose Idee weiter, um sie bestenfalls noch in der ersten Jahreshälfte an den Start zu bringen." Man darf also gespannt sein.