Den Anfang macht die Reportage "Mein super Markt", die in 90 Minuten Geschichten zwischen Kasse und Regal erzählt, eine Woche später zeigt "Das Abnehm-Abenteuer", wie fünf Frauen ihre persönliche Reise zu einem gesünderen Leben antreten. Am 5. Februar folgen "Die Kirmesmacher" der Cranger Kirmes, die jährlich vier Millionen Besucher anlockt. Den Abschluss der Reihe bildet am 12. Februar "Der Fastfood-Hype". Hier will die "Stern TV Reportage" den Boom der Systemgastronomie beleuchten.

Zuletzt setzte Vox am Montagabend auf wechselnde Programmfarben. Neben der "Höhle der Löwen" liefen hier auch kurzzeitig die Lieferdienst-Show mit Tim Mälzer sowie "Lege kommt auf den Geschmack".