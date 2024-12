Marcel Wagner wird an diesem Montag zum letzten Mal für ntv vor der Kamera stehen. Der 42-Jährige hat sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Flut ständiger Nachrichtensender für seinen Abschied als Moderator des Nachrichtensenders entschieden, wie er der "Bild" sagte.

"Auch wenn man professionell mit seinem Kob umgeht - du nimmst es immer mit nach Hause", sagte Wagner. "Ich möchte das nicht mehr. Ich bin unfassbar dankbar für die Chance, die mir ntv fast neun Jahre gegeben hat, und werde die tollen Kollegen sehr vermissen. Die Nachrichtenlage allerdings nicht - es wurde in den vergangenen Jahren immer mehr und mehr."

Künftig will Marcel Wagner, der auch für den öffentlich-rechtlichen Radiosender HR3 moderiert, in den Magazin-Bereich und die Unterhaltung wechseln. "Konkret ist noch nichts", so der Moderator zu "Bild", "aber es gibt gute Gespräche, Ideen und viel Leidenschaft und Glitzenkonfetti in mir."