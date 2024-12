Heiligabend, 24. Dezember

Einen 100 Jahre andauernden Fluch muss der 16-jährige Prinz Parvus (Claude Heinrich) brechen, um die schlafende Prinzessin Rosabella (Alix Heyblom) zu retten. Doch er zweifelt daran, dass er der Richtige ist für diese Mission. Allerdings bleibt Pflanzenfreund Parvus nicht mehr viel Zeit. Zusammen mit Feerich Amon und Rosabellas Gedanken, die sie mithilfe von magischem Nebel schickt, muss er ins Schloss gelangen, bevor sich der Todesfluch der dunklen Fee Rubia (Bella Dayne) erfüllt.

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub sind auch bei Familie McCallister das reinste Chaos. Sohn Kevin (Macaulay Culkin) platzt bei all der Hektik der Kragen und er wird von seiner Mutter für den Rest des Tages auf den Dachboden verbannt. Dummerweise schläft er ein. Als er wieder aufwacht, sitzt die Familie bereits im Flugzeug nach Paris - ohne Kevin. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherpärchen Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) wittert eine günstige Gelegenheit.

Als der gefragte Ingenieur Gustave Eiffel (Romain Duris) 1886 unerwartet seine frühere Geliebte Adrienne wiedersieht, beschließt er, in Paris den weltweit höchsten Turm zu errichten, um sie zu beeindrucken. Im Schatten des Bauvorhabens um den heute allseits bekannten Eiffelturm entflammt die Liebe zwischen Eiffel und Adrienne von Neuem. Bald wird Adrienne (Emma Mackey), die mit einem einflussreichen Mann verheiratet ist, vor eine schicksalhafte Entscheidung gestellt.

1. Weihnachtstag, 25. Dezember

Die abenteuerlustige Georgina (Diaana Babnicova), die von allen George genannt werden will, lernt einen neuen Weggefährten kennen: den Hund Timmy. Gemeinsam entdecken sie am Strand einen toten Taucher. Der Mann suchte offenbar nach einem sagenumwobenen Schatz der Templer. Zusammen mit Timmy sowie ihren Verwandten Julian (Elliott Rose), Dick (Kit Rakusen) und Anne (Flora Jacoby Richardson) versucht George herauszufinden, was es damit auf sich hat. Doch der zwielichtige Thomas Wentworth (Jack Gleeson) ist auch hinter dem Schatz her.

Schweden irgendwann im Mittelalter: Der Räuberhauptmann Mattis (Christopher Wagelin) erwartet sehnsüchtig Nachwuchs. Als seine Tochter Ronja (Kerstin Linden) in einer stürmischen Gewitternacht auf die Welt kommt, gibt es endlich eine Stammhalterin für die berüchtigte Räuberdynastie. Ronjas Mutter Lovis (Krista Kosonen) lässt dem mutigen Mädchen die Freiheit, auf eigene Faust die Geheimnisse der Wälder zu erkunden. Dort lebt Mattis´ Feind Borka (Sverrir Gudnason), der mit seiner Bande durchreisende Kaufleute überfällt.

Um die Zukunft seiner Familie und seines gesamten Volkes zu sichern, muss Paul (Timothée Chalamet) auf den gefährlichsten Planeten des Universums reisen. Nur auf dieser Welt existiert ein wertvoller Rohstoff, der es der Menschheit ermöglichen könnte, ihr vollständiges geistiges Potenzial auszuschöpfen. Doch finstere Mächte wollen die Kontrolle über die kostbare Substanz an sich reißen. Es entbrennt ein erbitterter Kampf, den nur diejenigen überleben werden, die ihre eigenen Ängste besiegen.

2. Weihnachtstag, 26. Dezember

"Die Zauberflöte" in neuem Gewand: Florian Sigls Spielfilm inszeniert Mozarts berühmte Oper als Fantasy-Abenteuer. Der 17-jährige Gesangsschüler Tim Walker (Jack Wolfe) betritt durch ein geheimnisvolles Portal in seinem Musik-Internat eine Zauberwelt. In dieser muss er als Prinz Tamino gemeinsam mit dem Vogelfänger Papageno (Iwan Rheon) die entführte Prinzessin Pamina (Asha Banks) retten. Immer wieder wechselt Tim zwischen den Welten. Während er in der Schule musikalisch herausgefordert wird, erlebt er als Tamino in der Zauberwelt ein Abenteuer, von dem die Zukunft beider Welten abhängt.

Die Segelreise in Spitzbergen mit dem Dreimaster "Antigua" liegt genau in der Zeit zwischen dem Ende der Mitternachtssonne und dem Beginn der Polarnacht. Mit 32 Leuten, die von der Arktis begeistert sind, geht es vorbei an gigantischen Gletschern, beeindruckenden Fjorden und unter Motor durchs erste Eis. Es ist die letzte Fahrt der "Antigua" in dieser Form. Und auch ein Abschied von Gegenden, die ab 2025 wegen zahlreicher neuer Bestimmungen nicht mehr besucht werden können.

Die reiche New Yorkerin Frances (Michelle Pfeiffer) ist plötzlich pleite und wandert mit ihrem Sohn nach Paris aus. Dort erwartet die beiden im Zuge bizarrer Begegnungen und Vorkommnisse ein radikaler Umbruch. Dabei entsteht ein großes Durcheinander, das übernatürlichen Beistand erfordert. Es geht um einen ausgebüxten Kater, dem Frances' verstorbener Mann innewohnt, die Liebesprobleme ihres unbeholfenen Sohnes und ein Versprechen, das sich Frances vor Jahren selbst gab.

Streaming-Tipps

"The Franchise" folgt der Crew - unter anderem dargestellt von Himesh Patel und Daniel Brühl - eines ungeliebten Franchise-Films und zeigt, wie sie um ihren Platz in einem wilden und widerspenstigen Filmuniversum kämpft. Die Comedyserie beleuchtet das geheime Chaos in der Welt der Superhelden-Filme und stellt die Frage: Wie genau wird die Kinowurst gemacht? Denn jeder F*ck-up hat eine Ursprungsgeschichte.

Martian (Michael Fassbender), ein verdeckter CIA-Agenten, bekommt den Auftrag, seine Undercover-Tätigkeiten aufzugeben und zur CIA-Station in London zurückzukehren. Als eine alte Liebe, die er zurückgelassen hat, wieder in sein Leben tritt, beginnt die Romanze von Neuem. Seine Karriere, seine wahre Identität und seine Mission werden gegen sein Herz ausgespielt und verwickeln beide in ein tödliches Spiel aus Intrigen und internationaler Spionage.

Nach dem Tod ihres Vaters fordert Sisi (Dominique Devenport) den besten Jockey Bayerns zu einem großen Pferderennen heraus, um den Familiensitz Schloss Possenhofen zu retten. Während sie für das Rennen trainiert und damit ihr Versprechen an Franz (Jannik Schümann) bricht, stößt sie schon bald auf abgründige Familiengeheimnisse. Sisis ältester Bruder Louis muss sich im Angesicht neuer Verantwortungen zwischen Liebe und Karriere entscheiden und die jüngste Schwester Sophie Charlotte schwärmt ausgerechnet für den verrufenen König Ludwig.

Im Kolinski Billstedt läuft es gut – unerwartet gut. Der Markt schreibt tatsächlich schwarze Zahlen. Zwischen Torsten (Marc Hosemann) und seiner Beförderung steht jetzt nur noch ein Fortbildungsseminar - und damit wittert Pina (Klara Lange) ihre Chance, endlich offiziell Filialleiterin zu werden. Während es auf dem Papier für den Markt besser läuft denn je, geht es im Team drunter und drüber.

Dreh- und Angelpunkt ist ein denkwürdiges Interview, das Prinz Andrew vor fünf Jahren der BBC-Moderatorin Emily Maitlis gab. Darin redete sich der Prinz hinsichtlich seiner Freundschaft mit dem verstorbenen, als Sexualstraftäter verurteilten Investmentbanker Jeffrey Epstein um Kopf und Kragen. "A Very Royal Scandal" erzählt die Vorgeschichte, rekonstruiert das Interview von Emily Maitlis (Ruth Wilson) und Prinz Andrew (Michael Sheen) detailgetreu und beleuchtet die vielen Fragen, die dadurch aufgeworfen wurden.

Die zweite Staffel von "Squid Game" setzt drei Jahre nach dem Ende der ersten Staffel ein. Spieler 456 ist immer noch fest entschlossen, die Hintermänner zu finden und ihrem bösartigen Spiel ein Ende zu setzen. Gi-hun nutzt sein Vermögen, um die Suche zu finanzieren und beginnt mit dem Naheliegendsten: Er sucht nach dem Mann, der in der U-Bahn Ddakji spielt. Doch als sich die Spuren verdichten, erweist sich der Weg zur Zerschlagung der Organisation als tödlicher, als er es sich vorgestellt hat: Um das Spiel zu beenden, muss er wieder einsteigen.