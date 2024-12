Sat.1 hat für Januar eine neue Staffel seiner Dokusoap "Über Geld spricht man doch!" angekündigt. Nachdem das von Tresor TV produzierte Format im vergangenen Jahr von Kabel Eins zu Sat.1 gewechselt war, geht es nun bereits am 13. Januar weiter. Zu sehen gibt es die Sendung erneut auf dem Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr. Im Anschluss werden die "Spiegel TV-Reportage" und "Die Urlaubs-Docs" ausgestrahlt.

In der neuen Staffel von "Über Geld spricht man doch!" sind wieder einige Promis mit dabei. So spricht der Sänger und Schlagzeilen-Lieferant Marc Terenzi nach Angaben des Senders nicht nur über sein recht leeres Bankkonto, sondern auch "offen wie nie über seinen Klinikaufenthalt". Daneben lässt sich Cora Schumacher beim Versuch begleiten, ihre Designer-Uhren für einen Neustart auf Mallorca zu verkaufen, während Realitystar Kader Loth und ihr Mann mit den finanziellen Folgen eines Wasserschadens kämpfen.

2024 hatte "Über Geld spricht man doch!" bei seiner Sat.1-Premiere noch recht durchwachsene Quoten erzielt, in der Spitze waren allerdings bis zu 8,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen drin - ausreichend, um eine weitere Staffel des Formats in Auftrag zu geben.

Neben "Über Geld spricht man doch!" hat Sat.1 für das neue Jahr nun auch Serien-Nachschub aus den USA in Aussicht gestellt. So wird sich der Krimi-Dauerbrenner "Navy CIS" am 14. Januar mit neuen Folgen zurückmelden. Zu sehen gibt es diese dienstags um 20:15 Uhr im Doppelpack, ehe im weiteren Verlauf des Abends auch "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" mit frischen Episoden im Programm des Privatsenders laufen.