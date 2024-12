Mit der "Vierschanzentournee" startet in diesen Tagen wieder ein Highlight der aktuellen Wintersport-Saison, für das es auch für Kinder unter kika.de/sportschau aktuelle Zusammenfassungen der Wettkampftage gibt. Spannend ist aber vor allem ein Wettbewerb, der im Rahmen der Vierschanzentournee gestartet wird und bei dem sich Kinder einen Platz als Kommentatorin oder Kommentator bei einem Weltcup-Springen sichern können.

Dazu müssen die jungen Talente Skisprünge selbst kommentieren und die jeweiligen Videos zwischen dem 31. Dezember 2024 und dem 10. Januar 2025 an sportschau@kika.de schicken. Die Redaktion sichtet die Einsendungen und wählt dann ein Kind aus, das das Weltcup-Skispringen in Willingen am 1. und 2. Februar live in der ARD-"Sportschau" an der Seite von Sven Hannawald kommentieren darf.

Update, 15:18 Uhr: Nun sind ARD und Kika nachträglich ein Stück zurückgerudert: Kommentieren darf das Gewinner-Kind lediglich das Qualifikationsspringen in Willingen im Online-Stream der ARD-Sportschau.