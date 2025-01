am 02.01.2024 - 09:00 Uhr

Mit ihrem 24-Stunden-Sendetag haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im vorigen Jahr gleichermaßen für Aufsehen und Spitzen-Quoten bei ProSieben gesorgt. Nun darf das Duo seinen Heimat-Sender sogar einen neuen Namen verpassen.

Der Grund: Weil sie der Neujahrs-Gala von "Joko und Klaas gegen ProSieben" in letzter Sekunde am Roulettetisch den Sieg einheimsten, haben sie bei der Wahl des Sendernamens für eine komplette Woche freie Hand - und entschieden sich für ProAcht.

Wann die erspielte Umbenennung erfolgen und vor allem wie der Sender heißen wird, wurde in der am Neujahrsabend ausgestrahlten Show zunächst nicht bekannt. Doch am Tag danach klärt ProSieben nun auf - und drückt auf die Tube. Tatsächlich soll der neue Namen schon von diesem Donnerstag eingeführt werden.

Konkret soll nach Angaben von ProSieben um 20:08 Uhr das Special "Joko & Klaas: Festakt zur Umbenennung des Senders" gezeigt werden, ehe der Name "ProSieben" bis nach der Ausstrahlung von "TV total" am kommenden Mittwoch von der Bildfläche verschwinden wird.