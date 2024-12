am 30.12.2024 - 15:06 Uhr

Bei RTL+ verteilt der "Golden Bachelor" bereits seit einigen Wochen seine Rosen, doch auch im Free-TV wird der neueste Ableger der Datingshow demnächst zu sehen sein - allerdings auf einem durchaus ungewohnten Sendeplatz. War das "Bachelor"-Franchise bislang stets in der Primetime angesiedelt, wird RTL bei der Ausstrahlung der ersten Senioren-Staffel auf eine Ausstrahlung im Vorabendprogramm setzen.

Konkret läuft der "Golden Bachelor" ab dem 26. Januar jeweils sonntags um 19:05 Uhr. Geplant sind insgesamt elf Folgen, sodass RTL bis ins Frühjahr hinein mit der von Warner Bros. ITVP produzierten Datingshow planen kann. Die Sendung ist künftig also dort zu sehen, wo aktuell noch die Football-Spiele der NFL gesendet werden - ein harter Programm-Bruch. Dass der "Golden Bachelor" überhaupt bei RTL läuft, ist durchaus überraschend: Zwischenzeitlich hatte es auch interne Überlegungen gegeben, das Format bei Vox anzusiedeln.

Als erster deutscher "Golden Bachelor" fungiert der 73-jährige Franz Stärk, der auf der griechischen Insel Kreta von insgesamt 18 Rosenanwärterinnen über 60 umworben wird. Von RTL wird Stärk als abenteuerlustig beschrieben, der "bereit für ein neues Kapitel in seinem Leben" sei. Als zweifacher Vater und stolzer Großvater bringe er außerdem "Lebenserfahrung und viel Herzenswärme" mit.

Vox setzt unterdessen ab Ende Januar im sonntäglichen Vorabendprogramm auf Bewährtes. Am 26. Januar geht dort die neue Staffel der Dokusoap "Ab in die Ruine" an den Start. Geplant sind drei weitere Folgen, die jeweils sonntags um 18:10 Uhr ausgestrahlt werden.