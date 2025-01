Schon mehr als ein Jahr ist es her, dass RTL+ eine zweite Staffel seiner Erotik-Realityshow "Stranger Sins" in Aussicht stellte. Seither blieb es allerdings erstaunlich still um das von RTL Studios produzierte Format, das erstmals im Sommer 2023 bei dem Streamingdienst zu sehen war.

Nun steht allerdings fest, wann die Show zurückkehren wird - und das wird schon erstaunlich schnell der Fall sein. Wie jetzt bekannt wurde, zeigt RTL+ bereits ab Mittwoch, den 8. Januar die Fortsetzung, die in Köln als "Spiel mit Lust und Erotik" beschrieben wird. Insgesamt sind sieben neue Folgen geplant.

Mit dabei sind diesmal auch bekannte Reality-Stars wie Kate Merlan und Jakub Jarecki-Merlan, die schon bei "Temptation Island VIP" und "Prominent getrennt" mitwirkten, sowie der "Dating Naked" und "Are You The One" bekannte William mit seiner Freundin Daria. Auch Justyna und Adrian, bekannt aus "Temptation Island", lassen sich auf das Sex-Experiment ein.

In "Stranger Sins" erforschen die Paare ihre bislang ungelebten Lüste oder Fetische. Ob Liebe zu dritt, Orgasmus-Steigerung oder Penis-Massage – im Retreat von der Show ist alles erlaubt. Begleitet werden die Paare von den erfahrenden Coaches Patricia Heinis, Dominique Insomnia und Eric Osterlund.