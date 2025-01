Über 40 Jahre ist es inzwischen her, dass ARD und ZDF den Vorläufer ihrer heutigen Teletexte in einem gemeinsamen Testbetrieb auf Sendung schickten. Waren anfangs gerade mal 70.000 Haushalte mit teletextfähigen Fernsehgeräten ausgestattet, wurde zu Beginn der 2000er Jahre mit mehr als 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzern ein Rekordwert aufgestellt. Und auch wenn zuletzt immer noch etwa zehn Millionen Menschen mehrmals in der Woche ein Teletext-Angebot aufriefen, so ist die Nutzung dieses antiquierten Mediums mit seiner Költzchen-Optik spürbar rückläufig.

Und so verwundert es nicht, dass die Ausgaben für den Teletext inzwischen mancherorts zurückgeschraubt werden. Am kräftigsten zu spüren ist das dieser Tage beim Aufrufen der Teletext-Angebote von ProSiebenSat.1, deren Umfang seit Jahresbeginn drastisch reduziert worden ist. Wer die Teletexte der Privatsender-Gruppe aufruft, wird neuerdings auf der Startseite mit einer zentralen Werbung für das Streamingangebot Joyn konfrontiert.

Daneben besteht das Angebot nur noch aus Programminformationen. Aktuelle Nachrichten sucht man vergeblich - auf Seite 111 wird stattdessen auf die "News-Seite auf Joyn" verwiesen und nicht etwa auf "newstime.de", das ungleich umfassendere Online-Angebot der Nachrichten-Marke von ProSiebenSat.1. Auch Sport-Informationen finden sich nicht mehr: Wo sich bis zuletzt noch Sport-News und Ergebnisse befanden, gibt's auf Tafel 200 nun einen Hinweis auf "ran.de" und die "ran"-App.

Auf DWDL.de-Nachfrage erklärte Sendersprecher Christoph Körfer: "Sat.1 und ProSieben bieten den Zuschauern im Videotext das, was sie dort in den vergangenen Jahren nahezu ausschließlich gesucht haben: Informationen zum Fernsehprogramm." Stellen wurden im Zuge der Reduzierung des Angebots indes nicht gestrichen, heißt es aus Unterföhring, wo man sich inzwischen übrigens auch eine Teletext-App spart, die in den vergangenen Jahren noch im Einsatz war.

ZDF-Text streicht Sport-News und Börsenkurse

All das ist freilich ein Zeichen der Zeit und naturgemäß kein Vergleich mehr zur Hochphase der Teletext-Nutzung, in der einst der Sat.1-Text Marktführer war. Heute dominieren vor allem noch die Teletext-Angebote von ARD und ZDF - wobei auch in Mainz neuerdings gespart wird. Beim ZDF spricht man davon, dass das Angebot zum 1. Januar "überarbeitet" worden sei. Konkret finden sich im ZDF-Text neuerdings keine Sportnachrichten mehr, stattdessen konzentriert sich der Sender hier ausschließlich auf Ergebnisse. Auch die Börsenseiten sowie Hinweise auf Badeseen, Flusspegelstände und Flughafeninformationen entfallen. Die Wetterseiten seien außerdem "verschlankt und modernisiert" worden.

"Angeboten werden weiterhin rund um die Uhr aktuell, schnell und zuverlässig Nachrichten aus Politik und Wirtschaft sowie Sportdaten und Programminformationen in gewohnter Qualität. Verschiedene relevante Services wie Untertitelung, Spendenseiten und Gewinnzahlen bleiben ebenfalls erhalten", teilte eine ZDF-Sprecherin gegenüber DWDL.de mit und nennt zugleich den Grund für den Schritt: "Mit der Änderung reagiert das ZDF auf die veränderten Nutzungszahlen und wird mit den frei werdenden personellen Kapazitäten die Social-Media- und Digital-Angebote stärken."