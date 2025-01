am 06.01.2025 - 17:20 Uhr

Auf mehr als acht Millionen Abrufe brachte es die Gefängnis-Serie "Testo" von Kida Khodr Ramadan, in der er gemeinsam mit Co-Regisseurin und Editorin Olivia Retzer als Hauptdarsteller, Co-Autor und Co-Regisseur eine knallharte Bankräuberstory erzählte. Angesichts des Erfolgs schien eine Fortsetzung nur logisch - offiziell bestätigt war diese bislang aber nicht.

Nun steht fest, dass "Testo" eine zweite Staffel erhalten wird. Entsprechende Pläne hat eine Sprecherin der ARD Degeto Film am Montag auf Nachfrage von DWDL.de bestätigt, nachdem "Hörzu" jüngst bereits über eine entsprechende Fortsetzung berichtete und darin auch zwei spannende Personalien offenbarte. Über 25 Jahre nach dem großen Erfolg des Großstadtfilms "Lora rennt" stehen nämlich Franka Potente und Moritz Bleibtreu für "Testo" wieder gemeinsam vor der Kamera. Gegenüber DWDL.de bestätigte die Degeto auch deren Mitwirken an der Serie. Beide sind aktuell auch gemeinsam in der neuen Kochshow "Dinner Club" bei Prime Video zu sehen.

Unterdessen sind weitere Details zur zweiten Staffel von "Testo" bislang noch nicht bekannt. Die Degeto verweist auf die für die kommende Woche geplante ARD-Programmpressekonferenz, auf der weitere Details zur Produktion von W&B Television präsentiert werden sollen.

Die erste Staffel setzte im vorigen Jahr mit sieben Folgen à 15 Minuten auf ein besonderes Setting: Fünf Gangster, sechs Geiseln, eine Bank - und draußen steht das Gesetz. Dabei wurden dem Ensemble, dem neben Kida Khodr Ramadan auch Frederick Lau, Stipe Erceg, Jeanette Hain, Ruby O. Fee, Katharina Thalbach und die Rapper Veysel und Mortel angehörten, während des Drehs Freiräume zur Improvisation eröffnet.