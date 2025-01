Als Moderator und Sportkommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld ein gefragter Mann. Nun bindet sich der 34-Jährige zumindest im Unterhaltungsbereich exklusiv an Sat.1. Das hat der Privatsender am Dienstag bekanntgegeben. Neben der Gameshow "99 - Wer schlägt sie alle?", die er bereits seit der ersten Staffel präsentiert, ist "Schmiso" inzwischen auch als Kommentator bei "Murmel Mania" im Einsatz - so auch in der neuen Staffel, deren Moderation Mirja Boes von dieser Woche an übernimmt (DWDL.de berichtete).

"Mit seiner Energie, seinem Humor, seiner unverwechselbaren Stimme und seinem besonderen Gespür für Unterhaltung wird Schmiso die Sat.1-Showwelt weiter bereichern. Herzlich willkommen im Sat.1-Team, lieber Schmiso", sagte Sat.1-Senderchef Marc Rasmus.

Florian Schmidt-Sommerfeld: "Ich bin sehr glücklich und stolz, Sat.1 in der Unterhaltung die kommenden Jahren mein 'Zuhause' nennen zu dürfen. So hat es sich nach inzwischen fünf Jahren Zusammenarbeit bei '99 - Wer schlägt sie alle?' ehrlich gesagt ohnehin schon angefühlt. Durch das zweite gemeinsame Format 'Murmel Mania' sind wir noch enger zusammengewachsen. Jetzt freue ich mich total auf die nächsten Staffeln und alles, was wir noch zusammen vorhaben."

Tatsächlich sind neben den beiden Shows noch andere Projekte in Planung, teilte Sat.1 mit, ohne jedoch genaue Details zu nennen. Schmidt-Sommerfelds Karriere startete vor zehn Jahren übrigens auch in Unterföhring richtig durch - nach einem Casting wurde er Kommentator bei den NFL-Übertragungen von ProSieben Maxx. Heute kommentiert er die NFL für RTL und ist darüber hinaus regelmäßig auch bei Fußball-Übertragungen von Sky im Einsatz.