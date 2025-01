Die von 2016 bis 2021 produzierte US-Serie feiert demnächst eine überraschende Rückkehr im Free-TV - und zwar bei RTL Super. Der Sender nimmt "Lucifer" ab dem 4. Februar ins Programm und zeigt wöchentlich am Dienstagabend ab 20:15 Uhr drei Folgen am Stück, ehe nach 23 Uhr noch einmal zwei Wiederholungen vom früheren Abend anschließen.

Im Zuge dessen reduziert RTL Super die Sendefläche von "CSI: Miami". Aktuell zeigt der Privatsender an gleich zwei Abenden pro Woche alte Folgen der US-Krimiserie - ab Februar beschränkt sich "CSI: Miami" auf die Ausstrahlung am Donnerstagabend. Daneben bleibt die Serie aber auch weiterhin mit Wiederholungen im Programm von Nitro, auch Vox wärmt die Fälle an Werktagen zur Mittagszeit auch in Zukunft auf.

In "Lucifer" spielt Tom Ellis die titelgebende Hauptrolle. Fünf Jahre nach dem Verlassen der Hölle betreibt Lucifer Morningstar einen Nachtclub in Los Angeles. In der ersten Folge beobachtet er den Mord an einem Popstar und überredet die LAPD-Detektivin Chloe Decker, ihm bei der Suche nach dem Mörder zu helfen. Währenddessen muss er sich mit seinem Bruder Amenadiel auseinandersetzen, der ihn zur Rückkehr in die Hölle zwingen soll.

In der Vergangenheit lief "Lucifer" hierzulande im Free-TV zunächst bei ProSieben, später auch bei Kabel Eins und Sixx. RTL Super ist nun der erste Sender der RTL-Gruppe, der die Serie ins lineare Programm nimmt - allerdings mit einer Einschränkung. Wie ein Sendersprecher auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte, sollen vorerst nur die ersten drei Staffeln gezeigt werden. Drei weitere Staffeln wurden von Netflix produziert, bislang aber nie im Free-TV gesendet - aktuell stehen sie jedoch bei Prime Video zum Abruf bereit.