Axel Milberg wird sich Mitte März von seiner "Tatort"-Rolle des Klaus Borowski verabschiedet. Konkret wird am 16. März sein letzter Fall ausgestrahlt. Damit endet eine Ära: Milberg verkörperte die Rolle des Borowski seit mehr als 20 Jahren. Am kommenden Sonntag, den 12. Januar, steht zunächst einmal eine weitere Folge mit dem Titel "Tatort: Borowski und das hungrige Herz" an. Milbergs letzter Fall heißt "Borowski und das Haupt der Medusa".

Milberg hatte bereits im März 2023 angekündigt, den Kieler "Tatort" verlassen zu wollen. Der Schauspieler verwies damals darauf, dass ihm die Rolle sehr viel Spaß gemacht habe. Doch, auch das sagte Milberg, so schön die Konzentration auf die Figur Borowski war, nach 21 Jahren ändere sich der Markt - "und ich mit ihm". Er habe daher die Leitung des NDR gebeten, den bestehenden Vertrag nicht noch einmal zu verlängern.

Für seinen letzten Fall stand Milberg im vergangenen Jahr vor der Kamera. Der Kommissar steht in dem Film nach Angaben des NDR kurz vor seiner Pensionierung. Wenige Tage vor dem Ruhestand will Borowski auf dem Bürgeramt seinen Pass verlängern lassen, weil er an eine Reise denkt. Dort gerät er jedoch in einen ungeheuerlichen Fall und hat es auch mit Sachbearbeiter Robert Frost (August Diehl) zu tun. Zur Aufklärung bleiben ihm nur vier Tage.

Der NDR hat längst Ersatz für Axel Milberg gefunden. So wurde im Oktober 2024 bekannt, dass Karoline Schuch beim Kieler "Tatort" einsteigt und damit an der Seite von Almila Bagriacik zu sehen sein wird. Die beiden Schauspielerinnen haben im vergangenen Herbst auch bereits gemeinsam für gleich zwei Fälle gedreht, einen Ausstrahlungstermin gibt es dafür aber noch nicht. Die Doppelfolge "Unter Freunden / Unter Feinden" soll voraussichtlich 2026 an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen im Ersten gezeigt werden.