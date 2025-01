DAZN schraubt mal wieder an der Struktur seiner Pakete. Nach rund zwei Jahren hat der Sport-Streamingdienst jetzt sein "World"-Paket gestrichen. Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte ein DAZN-Sprecher am Donnerstag, dass das Paket nicht mehr gebucht werden kann. Das "World"-Paket galt als Einsteiger-Paket und war zum Preis von zehn Euro eingeführt worden - neben Spielen der NBA waren auch einige Fußball- und Darts-Übertragungen darin enthalten.

Allerdings hatte DAZN sein "World"-Paket schon im vergangenen Jahr häufig nicht mehr prominent beworben - auch vor dem Hintergrund einiger Rechte, die der Kooperationspartner Sportdigital verloren hatte. Gleichzeitig fährt DAZN seit einiger Zeit eine veränderte Strategie und bietet auch einen kostenfreien Zugang an, auf den DAZN nun verweist. So können etwa die einst noch im "World"-Paket enthaltenen Frauenfußball-Übertragungen inzwischen ohne zusätzliche Kosten angesehen werden, während die Darts-Übertragungen auch auf dem kostenfrei empfangbaren FAST-Channel DAZN Darts x Pluto TV laufen.

Vor diesem Hintergrund machte ein günstiges Einsteiger-Paket aus Sicht des Streamingdienstes wohl schlicht nicht mehr allzu viel Sinn. Auf DWDL.de-Nachfrage erklärte ein DAZN-Sprecher allerdings, dass sich für bestehende Abonnentinnen und Abonnenten des "World"-Pakets vorerst nichts ändern soll.

Für Neukunden bietet DAZN aktuell aber nur noch die Wahl zwischen zwei Bezahlpaketen an. So gibt es das "Super Sports"-Paket zum Preis von 19,99 Euro pro Monat, während "Unlimited" für 34,99 Euro pro Monat zu haben ist. Im Unterschied zu "Super Sports" umfasst "Unlimited" auch die Champions League und die Bundesliga. In der laufenden Saison sind somit alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga enthalten, ab der kommenden Saison dann neben den Sonntagsspielen auch die Konferenz am Samstagnachmittag, deren Rechte derzeit noch bei Sky liegen.