Es ist der wohl kürzeste Wahlkampf, den die Bundesrepublik erlebt hat - und wohl auch einer, in dem eher ungewöhnliche Auftritte zu erwarten sind. Während AfD-Chefin Alice Weidel am Donnerstag mit fragwürdigen Aussagen in einem "X"-Interview mit dem künftigen Trump-Berater Elon Musk von sich reden machte, begibt sich der Kanzler nun zu Joyn.

In der Show "World Wide Wohnzimmer" mit den Gastgebern Dennis und Benni Wolter ist Olaf Scholz an diesem Freitag ab 17:00 Uhr zu sehen. Darin stellt er sich den Frage, die die Zwillinge zuvor in ihrer Community gesammelt haben. In einer am Mittag veröffentlichten Pressemitteilung gab Joyn schon mal einen Vorgeschmack auf die Fragen, die da unter anderem lauten: "Waren Sie schon mal auf der Sonnenbank?" und "Wann Dönerpreisbremse?".

Dennis und Benni Wolter waren bis zum vergangenen Jahr mit ihrer Show beim öffentlich-rechtlichen Netzwerk funk zu sehen, bevor sie zum Streamingdienst von ProSiebenSat.1 wechselten. Dort erscheinen seither jeweils montags, mittwochs und freitags neue Folgen von "World Wide Wohnzimmer".