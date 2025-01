Die Dreharbeiten zur Jubiläumsstaffel von "Germany's Next Topmodel", das in diesem Jahr bereits zum 20. Mal zu sehen sein wird, sind derzeit ausgesetzt. Angesichts der dramatischen Lage durch die verheerenden Waldbrände im Umfeld und in Teilen von Los Angeles ist derzeit an eine TV-Produktion nicht zu denken. Genau dort hätte Heidi Klum aber mit den Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel eigentlich drehen wollen.

Abgesagt ist dieser Plan zwar nicht, wie eine ProSieben-Sprecherin gegenüber bunte.de mitteilte, werde man die Dreharbeiten zum zweiten Teil der Jubiläumsstaffel aber "um einige Tage verschieben". Am Starttermin der neuen Staffel soll sich dadurch aber nichts ändern: Die neuen Folgen sollen nach wie vor ab dem 13. Februar zu sehen sein.

Wie schon im vergangenen Jahr treten auch diesmal wieder sowohl Frauen als auch Männer beim Model-Casting an. Neu ist, dass ProSieben in der ersten Phase der Staffel jeweils gleich zwei "Topmodel"-Ausgaben pro Woche zeigt: Während donnerstags die Frauen zu sehen sind, bleibt der Dienstag den Männern vorbehalten. Erst in Folge 13 am 27. März treffen Frauen und Männer dann erstmals aufeinander.