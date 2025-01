am 14.01.2025 - 17:37 Uhr

Die ndF-Tochter ndF Hamburg erweitert ihre Geschäftsführung um Johannes Pollmann. Wie das Unternehmen mitteilte, soll Pollmann die Geschäftsführung von produzentisch kreativer Seite verstärken und gemeinsam mit der im vergangenen Jahr berufenen Nina Peters sowie Thomas Bretschneider auch die wirtschaftlichen Belange vertreten.

Pollmann kam im Sommer 2020 zur ndF. Im selben Jahr erschien der von ihm noch unter Letterbox-Flagge produzierte Kinofilm "Lindenberg. Mach dein Ding", der mit zwei Lolas ausgezeichnet wurde. Zuvor war er unter anderem für die Kieler Borowski-"Tatorte" verantwortlich. Als Produzent der ndF Hamburg verantwortete er die ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial" und "Die Spreewaldklinik", die in diesem Jahr in Sat.1 in die zweite Staffel gehen wird.

"Johannes passt menschlich wie fachlich perfekt in das Team der ndF", erklärten Viola Fischer-Weiss und Matthias Walther, die Geschäftsführer der ndF mbH. "Seine Euphorie für seine Projekte und sein großes Engagement für das Unternehmen an sich, haben uns die Entscheidung leicht gemacht, ihn nun in die Geschäftsführung zu berufen."