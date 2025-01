am 15.01.2025 - 11:42 Uhr

Nur wenige Wochen nach Daniel Rosemanns Abschied von ProSiebenSat.1, verließ Ende 2023 auch Natalie Zizler das Unternehmen - nach 25 Jahren im Unternehmen. Nun hat die ehemalige ProSieben-Unterhaltungschefin eine neue Aufgabe, diesmal allerdings auf Produzentenseite. Bei der Münchner Firma NeueSuper, die sich in den vergangenen Jahren im Fiction-Bereich mit Serien wie "Neue Geschichten vom Pumuckl", "Luden" oder "Hindafing" einen Namen machte, soll Zizler ab sofort einen Entertainment-Bereich aufbauen.

"Begeistert, unerschrocken und mit viel Herzblut" wolle man im Entertainment starten, teilte die Produktionsfirma am Mittwoch mit. Und die drei Geschäftsführer Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente erklärten: "In den letzten Jahren durften wir im Fiction-Bereich außergewöhnliche Erfolge feiern. Wir freuen uns, mit Natalies Kreativität und ihrer beeindruckenden Kompetenz unsere Ideen für hochqualitatives Entertainment in den Bereichen Doc-Follow, Show und Reality für Streamer und TV Wirklichkeit werden zu lassen."

"Entertainment ist meine Leidenschaft", sagte Natalie Zizler. "Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich für kreative Inhalte brenne. Nach 25 Jahren beim Sender weiß ich, was erfolgreiche Formate ausmacht. Es bedeutet mir viel, diese jetzt mit meinem neuen Team selbst zu gestalten und detailverliebt umzusetzen." Konkrete Formatideen, die die NeueSuper im Entertainment-Bereich umsetzen will, nannte die Firma zunächst nicht. Doch Zizler hat klare Vorstellungen, worauf es ankommt. "Für mich steht die NeueSuper für mutige, vielfältige und unverkennbare Stoffe in höchster Qualität - und dafür, ein großes Publikum mit außergewöhnlichen Produktionen zu begeistern. Ich freue mich sehr, Teil dieser kreativen Familie zu sein."

In Zeiten, in denen die Konsolidierungsnachrichten auf dem TV-Produktionsmarkt auf der Tagesordnung zu stehen scheinen, sticht die Meldung von der geplanten Expansion der NeueSuper in diesen Tagen gewiss hervor.