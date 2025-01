am 15.01.2025 - 14:31 Uhr

Lässt sich Netflix mehr als zehn Jahre nach seinem Deutschland-Start künftig genauer in die Karten schauen? Aktuell deutet zumindest einiges darauf hin. Am Mittwoch haben der Streamingdienst und die AGF Videoforschung eine Kooperation vereinbart, die zumindest eine Prüfung der Integration von Netflix in das AGF-System prüfen soll.

Erklärtes Ziel ist es demnach, die Nutzung von Netflix-Inhalten nach den gleichen Kriterien wie die unter aktiver AGF-Messung stehenden Inhalte der lokalen Anbieter abzubilden. Dadurch soll eine Vergleichbarkeit über alle Distributionskanäle hinweg ermöglicht werden. Konkret werden Lösungen für eine direkte Teilnahme an der aktiven AGF-Videostreaming-Messung sowie eine Integration in den AGF Reach Planner geprüft.

© AGF Kerstin Niederauer-Kopf

© Netflix Susanne Aigner

Tatsächlich misst die AGF auch bislang schon die Nutzung von Streamingangeboten wie Netflix, Amazon, Disney+ und YouTube auf dem Smart-TV - nicht auf Basis einzelner Inhalte, aber auf Basis des Gesamt-Angebots. "Hochaggregiert", wie es im Medienforschungs-Sprech heißt. Diese Zahlen werden auch monatlich im sogenannten Smartmeter-Report veröffentlicht. Die jüngsten Dezember-Daten zeigen beispielsweise eine Nettoreichweite von 6,234 Millionen Personen für Netflix und 5,651 Millionen für Prime Video.

Diese also ohnehin erhobenen Daten, die ohne eigenes Zutun der Plattformen erhoben werden, werden im Rahmen des Easy-Entry-Angebots in das crossmediale Planungstool AGF Reach Planner übernommen. Dort können sie für strategische Planungsprozesse nun mit TV- und Streamingdaten der AGF kombiniert werden. Dies ermöglicht den Ausweis der Total Reach einer geplanten Kampagne, sowie die Ermittlung inkrementeller und exklusiver Reichweiten der einzelnen Kanäle bzw. Angebote und Anbieter für eine Vielzahl von Zielgruppen. Erst im September war bekannt geworden, dass Amazon Prime Video sich für den "Easy Entry" entschieden hat (DWDL.de berichtete).

Das soll nach Willen der AGF aber freilich nur der Einstieg sein, mittelfristig will man die großen Streamer zu einer aktiven Messung bewegen und sie in die reguläre Streaming-Messung aufnehmen.