am 17.01.2025 - 10:15 Uhr

Im Januar und Februar wird der "Kölner Treff", der freitags im WDR Fernsehen zu sehen ist, drei Mal von einem Frauen-Duo moderiert: Neben Stamm-Moderatorin Susan Link begrüßt Anna Planken die Gäste am Freitagabend. Planken ist sonst unter anderem im "ARD-Morgenmagazin" sowie im WDR-Verbrauchermagazin "Markt" als Moderatorin zu sehen.

Normalerweise bildet Susan Link ein Moderationsduo mit Micky Beisenherz, der aktuell aber schon in Australien weilt, wo er wie üblich zum Autoren-Team des RTL-Dschungelcamps gehört. Nach seiner Rückkehr aus Down Under wird Beisenherz dann zum "Kölner Treff" zurückkehren.

In der ersten gemeinsamen Kölner Treff-Ausgabe von Planken und Link am 24. Januar 2024 begrüßen die beiden Journalistinnen übrigens das Schauspieler-Paar Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger, Schriftsteller Frank Schätzing, Sportmoderatorin Laura Wontorra, Schlagersänger Ramon Roselly, Schauspieler Julius Weckauf und Influencerin Bianca Heinicke.