Kundschafter Film ("The Billion Dollar Code", Netflix) und mobyDOK ("42 - Die Antwort auf fast alles", Arte) produzieren für Sky Deutschland eine neue, dreiteilige Doku-Serie mit dem Titel "Das Nazi-Kartell", das hat das Pay-TV-Unternehmen am Freitag angekündigt. Inhaltlich beschäftigt man sich darin mit der Beteiligung des NS-Kriegsverbrechers Klaus Barbie an der Errichtung des Narco-Staates Bolivien.

Erste Einblicke in die Doku-Serie gibt’s bereits in wenigen Wochen auf der Berlinale. Am 17. Februar ist "Das Nazi-Kartell" Teil der Veranstaltung "Up next: Germany", die im Rahmen der Berlinale stattfindet. Hier werden auch noch andere in Produktion befindliche deutsche Serien vorgestellt. Einen Veröffentlichungstermin auf den eigenen Plattformen hat Sky noch nicht kommuniziert. Fest steht: Noch im Laufe dieses Jahres sollen die drei Folgen veröffentlicht werden. Den internationalen Vertrieb übernimmt NBCUniversal Global Distribution.

Und so beschreibt Sky die Doku-Serie inhaltlich: Der Kokainhandel ist eines der größten und gewalttätigsten kriminellen Unternehmen der Welt. Die Dokuserie erzählt die unglaubliche Geschichte eines gesuchten Nazis und eines mächtigen, tief in den Drogenhandel verstrickten bolivianischen Geschäftsmanns. Gemeinsam zogen sie die Fäden beim Sturz der bolivianischen Regierung 1980 und der Errichtung des weltweit ersten "Kokainstaates". Damit ebneten sie nicht nur den Weg für Drogenbosse wie Pablo Escobar, sondern legten auch den Grundstein für eine Industrie, die seitdem jedes Jahr zehntausenden Menschen das Leben kostet.

Im Mittelpunkt der Serie stehen drei Männer: der berüchtigte NS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie, der sich als Klaus Altmann ausgibt; Roberto Suarez, ein bolivianischer Geschäftsmann, der zu dieser Zeit 90 Prozent des weltweiten Kokainhandels kontrolliert; und Michael Levine, ein amerikanischer Undercover-Agent der US-Drogenbehörde DEA, der sie entlarven und zur Strecke bringen will. Produzenten sind Andreas Banz (Kundschafter Film) und Alexander Lahl (mobyDOK), Regisseur Justin Webster, der gemeinsam mit Christian Bergmann auch als Autor fungiert. Executive Producer bei Sky Deutschland sind Christian Asanger und Felix Kempter, bei Sky Studios ist Vesna Cudic verantwortlich.