am 18.01.2025 - 11:11 Uhr

Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass bei Sport1 demnächst eine Kuppelsendung mit dem Titel "Power of Love" zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete). Wenig später findet dann auch "MasterChef Germany" seinen Weg ins Programm des Sportsenders. Die schon vor einiger Zeit angekündigte Adaption der international erfolgreichen Kochshow startet am Montag, den 24. Februar, in der Primetime.

Und wie bei den jüngsten Eigenproduktionen von Sport1 üblich, wird das Format sehr großflächig ins Programm genommen. In der ersten Woche laufen die zweieinhalbstündigen Ausgaben der Kochsendung auch dienstags und mittwochs ab 20:15 Uhr. Am Donnerstag- und Freitagabend setzt Sport1 dagegen auf Darts-Übertragungen.

Bei "MasterChef Germany" stellen Hobbyköchinnen und -köche in verschiedenen Challenges ihr Können unter Beweis. Die Gerichte und Menüs werden von Spitzenköchen und Gastrokritikern bewertet. Details zum Format hat Sport1 bislang allerdings noch nicht kommuniziert. So ist vorerst auch noch unklar, wie genau die Jury der Kochshow besetzt ist. Erst vor wenigen Tagen rief der Sender über Social Media zudem noch zu Bewerbungen auf - nun geht es erneut ganz schnell.

"MasterChef" übernimmt ab Ende Februar jedenfalls den Sendeplatz, auf dem in den zurückliegenden Wochen die Sport-Realityshow "Exatlon" zu sehen war. Alle diese Formate - und auch die bereits angekündigte Adaption von "Survivor" - gehen auf das Engagement von Acunmedya bei Sport1 zurück. Das türkische Medienunternehmen war im vergangenen Jahr bei Sport1 eingestiegen und baut den Sender seither gehörig um. "MasterChef Germany" wird von der Banijay-Tochter Brainpool in Zusammenarbeit mit Acunmedya produziert, umgesetzt wird die Produktion in der Türkei, wo Acunmedya einen Produktionshub unterhält.