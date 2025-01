Wenige Wochen vor dem zehnjährigen Jahrestag des Absturzes der Germanwings-Maschine im März 2015 hat der WDR nun eine vierteilige Doku-Serie zum Thema angekündigt. "Der Germanwings-Absturz ­– Chronologie eines Verbrechens" ist demnach bereits ab dem 28. Januar in der ARD-Mediathek verfügbar. Darin wollen die Macherinnen die Geschehnisse im Cockpit rekonstruieren, aber auch einen Blick auf die Hinterbliebenen und die Ermittlungsergebnisse werfen. Das ganze läuft unter dem Label "ARD Crime Time"

Bei der schwersten Katastrophe in der Geschichte der deutschen Luftfahrt kamen vor zehn Jahren alle 150 Personen an Bord des Airbus A320, der sich auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf befand, ums Leben. Bis heute beschäftigt der Fall die Gerichte. Es stellt sich die Frage: Warum konnte ein Pilot ein ihm anvertrautes Flugzeug absichtlich zum Absturz bringen? Wo hat das System versagt? Und was muss sich ändern, damit so etwas nicht noch einmal passiert?

Die Doku-Serie stammt von Justine Rosenkranz, in der Redaktion erhielt sie Unterstützung von Sophie Schulenburg und Britta Windhoff.