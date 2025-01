am 20.01.2025 - 15:53 Uhr

Dass Michelle Hunziker eine der drei ESC-Moderatorinnen sein wird, war schon vor der für Montagnachmittag angesetzten Pressekonferenz durchgesickert. Nun hat die SRG nicht nur Hunziker auch offiziell bestätigt, sondern auch die zwei anderen Moderatorinnen des Musik-Spektakels vorgestellt. Es sind Hazel Brugger und Sandra Studer. Hunziker selbst ist allerdings nur zum großen ESC-Finale am 17. Mai mit dabei. Die Halbfinal-Shows werden nur von Brugger und Studer präsentiert. In diesem Jahr findet der internationale Musik-Wettbewerb in Basel statt.

Während Michelle Hunziker und Hazel Brugger in Deutschland weitestgehend bekannt sein dürften, hier ein paar kurze Worte zu Sandra Studer: Sie startete ihre Karriere 1991 als Schweizer Teilnehmerin beim ESC, damals erreichte sie Platz fünf. Seither prägt sie als Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin die Schweizer Kulturszene. Ihre Verbindung zum ESC führte sie von nationalen Vorentscheidungen bis hin zur Rolle als Spokesperson oder Kommentatorin. Die SRG bezeichnet die Moderatorin als "Grande Dame der Schweizer Unterhaltungsszene".

Dass die Wahl auf die drei Frauen gefallen ist, soll nach Angaben der SRG symbolisch für die Werte stehen, die die Schweiz ausmachen: "Offenheit, Vielfalt, Vielsprachigkeit und das Gefühl des Zusammenhalts", so der öffentlich-rechtliche Sender in einer Pressemitteilung.

Die Co-Executive Producer des ESC, Moritz Stadler und Reto Peritz, sagen: "Für die größte Show der Welt war es uns wichtig, Hosts zu verpflichten, die weit mehr als nur moderieren können – mit zusätzlichen Talenten wie Comedy, Tanz oder Gesang bringen Hazel, Sandra und Michelle eine einzigartige Vielseitigkeit auf die Bühne. Wir sind unglaublich stolz, drei so beeindruckende und unterschiedliche Frauen als Hosts gewonnen zu haben. [...] Gemeinsam spiegelt das Team die kulturelle und sprachliche Vielseitigkeit des Landes wider. Gemeinsam repräsentieren sie die Offenheit der Schweiz, ihre Fähigkeit, Brücken zwischen den Kulturen zu schlagen und das Gefühl, ein Zuhause für alle zu sein – getreu unseres Schweizer Mottos ‘Welcome Home’."