am 21.01.2025 - 11:09 Uhr

Der Pay-TV-Sender AXN Black hat eine neue True-Crime-Dramaserie mit "Inspector Morse"-Hauptdarsteller Shaun Evans angekündigt. Die britische Serie "Until I Kill You" wird ab dem 7. März jeweils freitags um 20:15 Uhr gezeigt. Zudem stehen die Folgen auch in den AXN-Black-Mediatheken zum Abruf bereit.

In der Serie verkörpert Evans den Serienkiller John Sweeney, an seiner Seite ist BAFTA-Gewinnerin Anna Maxwell Martin ("A Good Girl's Guide To Murder") als Delia Balmer zu sehen, auf deren Buch "Auch ich sollte sterben" über ihre Beziehung zu Sweeney die vierteilige Serie beruht.

Und darum geht es: Anfang der 90er Jahre lernt Delia in London in einem örtlichen Pub den Zimmermann John Sweeney kennen. Sie hat keine Ahnung, dass er ein Mörder ist - er scheint der Seelenverwandte zu sein, den sie gesucht hat. Doch als seine künstlerische, systemkritische Persönlichkeit einer dunkleren Seite weicht, wird er gewalttätig und gesteht schließlich, seine Ex-Freundin Melissa Halstead ermordet zu haben. Delia erstattet bei der Polizei Anzeige, doch die Beamten glauben ihr nur langsam, dass Sweeney den Mord gestanden hat, weil ihre streitlustige Art und ihr Widerwille, sich wie ein "Opfer" zu verhalten, die Beamten abschreckt. Nachdem Sweeney Monate später zurückkehrt und Delia wieder angreift, wird er schließlich verhaftet. Doch bei der Anhörung macht der Richter einen fatalen Fehler - und lässt Sweeney gegen Kaution frei.

"Murdoch Mysteries" geht weiter

Serien-Nachschub hält unterdessen auch AXN White bereit. Dort läuft ab dem 31. März jeweils montags um 20:15 Uhr die achte Staffel der kanadischen Crime-Serie "Murdoch Mysteries" mit 18 neuen Folgen als deutschsprachige Premiere. Zur Einstimmung zeigt der Pay-TV-Sender am 29. und 30. März noch einmal die komplette siebte Staffel der Serie um den kanadischen Ermittler William Murdoch jeweils ab 20:15 Uhr als Marathon.