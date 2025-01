am 22.01.2025 - 10:35 Uhr

Die junge NDR-Talkshow "deep und deutlich" setzt künftig auf ein Moderations-Trio. Wie der NDR mitteilte, wird Aminata Belli die Show künftig abwechselnd mit Michel Abdollahi und Lola Weippert moderieren. Die beiden lösen damit Aurel Mertz ab. Weippert, die die RTL-Realityshow "Temptation Island" moderiert und in der Vergangenheit zusammen mit Chris Tall auch "Das Supertalent" präsentierte, hatte im vergangenen Jahr schon einmal vertretungsweise durch die Sendung geführt, ist mit "deep und deutlich" damit also bestens vertraut.

Abdolahi wiederum steht seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera und ist unter anderem Gastgeber des NDR-Talks "Käpt'ns Dinner". Die nächste Ausgabe von "deep und deutlich" wird er gemeinsam mit Aminata Belli moderieren, die seit der ersten Folge im Jahr 2020 mit dabei ist. Sie erscheint am 30. Januar parallel in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal der Show. Highlights der Talks werden darüber hinaus auf Instagram, TikTok und YouTube-Shorts ab da an ausgespielt.

Auch linear hat "deep und deutlich" übrigens einen Sendeplatz: Im NDR Fernsehen ist die erste neue Folge am Freitag, den 28. Februar um Mitternacht zu sehen, direkt im Anschluss an die "NDR Talk Show". Insgesamt sind in der sechsten Staffel noch 28 Talks geplant.