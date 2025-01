am 22.01.2025 - 10:55 Uhr

Sat.1 baut die Quiz-Farbe am Donnerstagabend weiter aus und hat jetzt einen Ausstrahlungstermin für die neue Show "Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber" gefunden. Wie der Privatsender mitteilte, läuft das von Fandango produzierte Format ab dem 13. Februar wöchentlich um 22:20 Uhr. Die Moderation übernimmt Laura Karasek, die bereits seit einiger Zeit auch die "NDR Quizshow" moderiert und somit also reichlich Quiz-Erfahrung mitbringt.

Weil sie selbst auch Juristin ist, passt die Verbindung bei "Darf ich das?" gleich doppelt, schließlich stellt sie in jeder Ausgabe ihren drei prominenten Gästen kuriose Rechtsfragen und juristische Zuschauerfragen. So geht's beispielsweise darum, ob man beim Autofahren Bier trinken darf und ob Eltern ihre Kinder dazu verpflichten können, im Haushalt zu helfen. In der Premieren-Folge stellen sich Mirja Boes, Lisa Feller und Axel Stein dem "Quiz für Rechthaber".