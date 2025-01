Bertelsmann will in den Branchen Medien, Dienstleistungen und Bildung künftig verstärkt KI zum Einsatz bringen, auch deshalb ist das Medienunternehmen jetzt eine "strategische Zusammenarbeit" mit OpenAI eingegangen. Dem Unternehmen also, das ChatGPT entwickelt hat und damit mitverantwortlich ist für den KI-Boom der zurückliegenden Jahre. Man wolle den Einsatz von KI in den genannten Bereichen "ausweiten und beschleunigen", heißt es von Bertelsmann.

Vereinbart wurde die Anwendung von ChatGPT sowie die Entwicklung neuer Produkte und Services. Zum Einsatz von ChatGPT erklärt Bertelsmann, man wolle das Tool zur Anwendung bringen, um so "bestehende Prozesse im Arbeitsalltag effizienter" zu gestalten. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass Experten und Kreative aus den Inhalte-Geschäften des Konzerns zusammen mit OpenAI neue Möglichkeiten zur Erstellung und Distribution von Video-, Audio- und Text-Inhalten entwickeln.

Konkret sollen die Journalistinnen und Journalisten unter dem Dach von RTL Deutschland in ihrer täglichen Arbeit unterstützt werden. Auf Streamingdiensten wie RTL+ soll KI dabei helfen, die Suchfunktion und Programmempfehlungen zu verbessern. Das geht einher mit dem ohnehin eingeschlagenen Weg von RTL Deutschland. CEO Stephan Schmitter hatte erst am Montag im Interview mit DWDL.de erklärt, dass man 2025 einen großen Fokus auf das Thema KI legen werde. Dabei nannte er fünf große Leuchtturmprojekte.

Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann und Chairman des Tech & Data Advisory Board, sagt zur jetzt vereinbarten Kooperation mit OpenAI: "Wir wissen, dass KI ein enormes Potenzial hat, um Innovationen, Effizienz und Kreativität in allen Teilen unseres Unternehmens voranzutreiben. Ich freue mich darauf, auch in Kooperation mit OpenAI dieses Potenzial zu heben. Zusammen mit unseren Partnern werden wir als innovatives und technologieoffenes Unternehmen auch die Arbeit unserer Kreativen durch den gezielten und verantwortungsvollen Einsatz von KI unterstützen."

Und Brad Lightcap, Chief Operating Officer von OpenAI, ergänzt: "Bertelsmann ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Medien, Dienstleistungen und Bildung. Wir freuen uns daher sehr über die Zusammenarbeit an der Schnittstelle von KI und Medien. Gemeinsam mit Bertelsmann wollen wir Kreativität und Innovation in der Welt der KI und in der Kreativ-Branche fördern."