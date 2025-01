DMAX hat ein Comeback der "Ludolfs" angekündigt. Allerdings wird man sich dabei auf die Ausstrahlung von alten Folgen beschränken, es gibt also keine Neuauflage des einstigen Kult-Formats. Dennoch werden die vier Brüder künftig auf einem prominenten Sendeplatz im DMAX-Programm auftauchen: "Die Ludolfs – 4 Brüder auf’m Schrottplatz" ist ab dem 7. März immer freitags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen.

DMAX beginnt wirklich bei den Anfängen der Ludolfs, also der ersten Staffel, die ihre Premiere im Jahr 2006 feierte. Zwischen 2006 und 2010 ließ DMAX in acht Staffeln insgesamt 93 Folgen produzieren, hinzu kamen noch diverse Specials. Sollte man das nun alles zeigen, hat man auf absehbare Zeit genügend Material für den Freitagabend. Es wird aber wohl sehr darauf ankommen, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer die alten Ausgaben noch ansprechen können.

Einen Wendepunkt in der Geschichte der "Ludolfs" stellte das Jahr 2011 dar, im Januar dieses Jahres starb Horst-Günter. Später wurden Kurz-Folgen der "Ludolfs" im Internet gezeigt, es folgten kurze Gastspiele bei Sport1 und Kabel Eins. Die Autoverwertung, die im Mittelpunkt der DMAX-Produktion stand, gibt es nicht mehr. Am präsentesten im TV ist aktuell noch Manni Ludolf, er ist immer wieder Teil verschiedener Shows - darunter diverse "TV Total"-Events oder auch "Kampf der Realitystars" und "Das Sommerhaus der Stars".

In "Die Ludolfs – 4 Brüder auf’m Schrottplatz" geht’s um die Autoverwertung der Ludolfs in der 1000-Seelen-Gemeinde Dernbach. In den Hallen des Familienbetriebs lagern Millionen von Autoteilen in über Jahrzehnte gewachsenen gigantischen Ersatzteilbergen. Jeder der Brüder hatte auf dem Schrottplatz eine andere Aufgabe: Uwe war für das Ausschlachten zuständig, Günter betreute die Kunden, Manni war der Technik-Nerd und Peter war der Herr über das Lager.