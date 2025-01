am 24.01.2025 - 19:17 Uhr

Am Sonntag steht Alexander Zverev im Finale der Australian Open - und auch wenn das Spiel der Nummer Zwei der Welt gegen den derzeit Weltranglistenführenden, den Italiener Jannik Sinner, ohnehin im Free-TV übertragen worden wäre, wird Zverev nun im deutschen Fernsehen eine noch größere Bühne erhalten. Überraschend hat sich nämlich RTL die Übertragungsrechte an dem Tennis-Match gesichert.

Wie der Kölner Privatsender am Freitagabend mitteilte, wird RTL das Finale am Sonntag co-exklusiv übertragen - in Kooperation mit Eurosport, das das Spiel wie geplant auf Eurosport 1 und dem Streamingdienst Discovery+ zeigen wird. RTL-Moderatorin Laura Papendick wird sich dafür live ab 9 Uhr melden. Als Kommentator hat der Sender Elmar Paulke verpflichtet, der vom ehemaligen deutschen Tennisprofi Philipp Kohlschreiber als Experte unterstützt wird.

Alexander Zverev hatte sich nach der Halbfinal-Aufgabe von Rekordchampion Novak Djokovic den Einzug ins Finale gesichert. Das kommende Spiel gegen Sinner hat durchaus historische Tragweite, schließlich kann Alexander Zverev als erster Deutscher seit Boris Becker 1996 in Melbourne einen Grand-Slam-Titel im Herren-Einzel gewinnen. Becker selbst ist übrigens bei den Australian Open ebenfalls im Einsatz - als Experte und Co-Kommentator bei Eurosport, das in den vergangenen Tagen mit seinen Live-Übertragungen überzeugende Quoten erzielen konnte.

Die TV-Quoten des - kurzen Halbfinals - vom Freitag liegen noch nicht vor, doch schon Zverevs vorheriges Spiel gegen den US-Amerikaner Tommy Paul hatte am Dienstag bei Eurosport im Schnitt einen starken Marktanteil von 6,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. Mit Blick aufs Finale wird man nun insbesondere bei RTL hoffen, noch eine Schippe drauflegen zu können.