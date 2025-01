ProSieben hat einen Starttermin für die erste volle Staffel von "Fake News - Alles erstunken und erlogen" angekündigt. Die Nachrichten-Satire mit Moderatorin Linda Zervakis meldet sich am 17. Februar zurück und ist dann immer montags ab 21:20 Uhr zu sehen. Damit wechselt das Format den Tag: Bei der Premiere im Dezember lief "Fake News" noch am Mittwochabend, nun also der Wechsel.

Welches Format um 20:15 Uhr im "Fake News"-Vorlauf zu sehen sein wird, hat ProSieben noch nicht bekanntgegeben. In den zurückliegenden Wochen war auf diesem Sendeplatz "TV Total - Aber mit Gast" zu sehen. Davon ist am kommenden Montag aber die vorerst letzte neue Ausgabe zu sehen. In den zwei Wochen danach setzt der Sender auf die "Comedy Allstars". Drei Aufzeichnungen von "TV Total - Aber mit Gast" stehen allerdings noch aus, nicht ausgeschlossen also, dass sich Sebastian Pufpaff recht kurzfristig nochmal zurückmeldet.

In der Satire-Sendung präsentiert Zervakis zusammen mit Katrin Bauerfeind und Benni Stark in KI-Einspielern, Sketchen und Reportage-Beiträgen wöchentlich die besten und lustigsten "Fake News" zum aktuellen Geschehen. Komplettiert wird das "Fake News"-Team durch wechselnde prominente Gäste in verschiedenen Beiträgen und Rollen. Produziert wird das Comedy-Format von Brainpool.

Der Start von "Fake News" sorgte im Dezember für solide, aber nicht sehr gute Quoten. Im Schnitt schalteten nur etwas mehr als 500.000 Menschen ein, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 8,2 Prozent. Linda Zervakis tritt bei ProSieben vor der Bundestagswahl übrigens auch noch etwas seriöser in Erscheinung. So moderiert sie ein "Bürger-Speed-Dating", in dem zehn Menschen Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel ihre persönlichen Fragen stellen sollen. Zu sehen ist das auch in Sat.1.