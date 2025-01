Die Verleihung des Blauen Panthers wird in diesem Jahr erstmals von Riverside Entertainment produziert. Die Produktionsfirma mit Sitz in Hamburg und Köln löst damit Leonine Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV ab, die zuletzt die Gala des Bayerischen Fernsehpreises verantwortet hatte.

Der neue Produzent sei im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens von der Medien.Bayern GmbH ausgewählt worden, hieß es. Stefan Sutor, Geschäftsführer von Medien.Bayern, sagte: "Dem Blauen Panther haben wir in den vergangenen drei Jahren einen komplett neuen Anstrich gegeben. Wir freuen uns sehr, mit Riverside Entertainment den die Preisverleihung noch weiterzuentwickeln und im Herbst mit einem völlig neuen Showkonzept zu überraschen."

Genaue Details zum Konzept sind bislang noch nicht bekannt, dafür steht jedoch bereits der Termin der Award-Show fest: Verliehen wird der Blaue Panther in diesem Jahr am 22. Oktober in München - es bleibt also noch ausreichend Zeit für die konkrete Ausarbeitung des Gala-Konzepts.

Riverside Entertainment entwickelt sich mit dem gewonnenen Panther-Pitch somit noch mehr zum Experten für Preisverleihungen im Fernsehen. Bereits seit einigen Jahren zeichnet die Produktionsfirma auch für den Deutschen Fernsehpreis verantwortlich. "Es ist uns eine große Freude und Ehre, dass sich die Medien.Bayern GmbH für uns entschieden hat", so Produzent und Geschäftsführer Christian Löwendorf. "Wer uns kennt, weiß: Wir lieben Award-Shows. Wir werden diesen renommierten Preis mit Leidenschaft in die Zukunft führen."