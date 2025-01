Wenn am Freitag, 21. Februar die Ausstrahlung der 13. Staffel von "The Voice Kids" in Sat.1 startet (bzw. schon eine Woche vorher bei Joyn bereitsteht), wird einiges anders sein als zuletzt. Schon bislang war bekannt, dass von den Vorjahres-Coaches nur Wincent Weiss weiter mit dabei sein wird. Stefanie Kloß feiert nach drei Staffeln Pause ihr Comeback auf dem roten Drehstuhl, Clueso und Aylivia werden zum ersten Mal mit dabei sein.

Gänzlich neu ist, dass alle vier Zugriff auf einen weiteren Buzzer bekommen: Den "Mute-Buzzer", der bei besonders stark umkämpften Kandidatinnen oder Kandidaten zum Einsatz kommen kann. Jeder der vier Coaches kann ihn während der gesamten Blind Auditions nur ein einziges Mal benutzen und darf damit die Mikrofone der konkurrierenden Coaches ausschalten.

Auch wenn mehrere Coaches ihren Stuhl gedreht haben, darf also nur derjenige, der den Buzzer betätigt hat, mit Worten um die Gunst des Sängers oder der Sängerin buhlen, um sie so in sein oder ihr Team zu locken. Die anderen dürfen zwar nicht reden, es steht ihnen aber frei, sich in anderer Weise nonverbal um die Kandidatin oder den Kandidaten zu bemühen.

Clueso erklärt es so: "Drückt jemand den neuen Buzzer, ist absolutes Chaos im Studio, es werden Publikum und Eltern eingebunden, Plakate ausgerollt, Coaches robben über den Boden oder rennen durch die Reihen. All das, um ein Talent ohne Worte vom eigenen Team zu überzeugen. Das ist ein bisschen wie alle Spiele zur gleichen Zeit auf einem Kindergeburtstag. Erst hatte ich ein bisschen Muffensausen vor der Challenge, aber das ist mit einer der coolsten Momente, wenn jemand den 'Mute-Buzzer' drückt. Und man weiß nie, mit welcher Aktion das Talent schlussendlich überzeugt wird."

Ayliva kommentiert: "Das ist einfach so lustig, wenn man selbst die Möglichkeit hat, mit seinen Worten das Talent zu überzeugen und die anderen Coaches, die nicht mehr sprechen dürfen, durch Mimik, Gestik oder andere Hilfen weiter versuchen, das Talent zu sich zu holen. Für mich ist der 'Mute-Buzzer' ein Grund, die Staffel unbedingt zu schauen! Und auch wenn man ein Talent dann nicht überzeugen kann, freut man sich für den anderen Coach und sein neues Teammitglied mit!"

Stefanie Kloß wird schließlich so zitiert: "Wenn wir Coaches nicht reden können, spornt uns das ja an - wir machen lauter verrückte Sachen, um die Talente trotzdem für uns zu gewinnen. Man kämpft um sie eben so hart es geht. Um mich zu verteidigen, habe ich natürlich auch mein Sieger-Talent Egon um Hilfe gefragt - seid gespannt! Ich ziehe auf jeden Fall alle Register, um die Talente in #TeamSteff zu holen - aber ich wälze mich nicht wie Wincent auf dem Boden."

Moderiert wird "The Voice Kids" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Die Sängerin Chiara Castelli, die 2014 selbst Teilnehmerin von "The Voice Kids" war, blickt als Online-Reporterin wieder hinter die Kulissen. Produziert wird das Format von Bildergarten Entertainment, das vor der Integration in ITV Studios Germany steht.