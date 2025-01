Zwei Jahre nach der ersten Staffel setzt ZDFneo seine Comedyserie "Like a Loser" mit Ben Münchow in der Hauptrolle fort. Insgesamt acht neue Folgen werden ab dem 11. März jeweils dienstags um 21:45 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt, in der ZDF-Mediathek steht die Staffel bereits ab dem 7. März in Gänze zum Abruf bereit.

Nachdem Julian (Ben Münchow) in der ersten Folge seine Jugendliebe Marie (Tinka Fürst) wiedergetroffen und seinen 15-jährigen Sohn Ernst (Diyar Ilhan) kennengelernt hat, bekommt die ungewöhnliche Familie in der Fortsetzung eine Chance, sich als solche zu beweisen - und weiteren Zuwachs. Tatsächlich bemüht Julian sich um ein geregeltes Leben, nicht zuletzt, um Marie damit zu beeindrucken. Doch gerade als er bei ihr punkten kann, passiert etwas, womit niemand gerechnet hat: Marie ist schwanger – und neben Julian kommt auch Stöfgen (Tom Beck) als Vater infrage. Beim Versuch, Marie davon zu überzeugen, dass er endlich bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, treibt Julian sie jedoch immer mehr in Stöfgens Arme.

Produziert wird "Like a Loser" von ITV Studios Germany, Christian Rietz ist als Executive Producer an Bord. Sven Nagel und Ann-Christin Wegner führen nach den Drehbüchern von Sandra Schröder, Frederik Hunschede und Annekathrin Lang Regie.

"Hacks" kommt ins Free-TV

Neben "Like a Loser" hält ZDFneo derweil ab März auch Comedy-Nachschub aus den USA bereit: Der Sender hat sich die Ausstrahlungsrechte an "Hacks" gesichert, einer Serie, die einst bei HBO Max Premiere feierte und hierzulande ihre Premiere beim Streamingdienst RTL+ feierte. ZDFneo zeigt die komplette erste Staffel am 11. März ab 22:30 Uhr im Anschluss an "Like a Loser" als Binge-Event und stellt sie darüber hinaus ab dem 12. März in der Mediathek bereit. Im Mittelpunkt steht die legendäre Stand-up-Komikerin Deborah Vance (Jean Smart), die in Las Vegas gegen den nachlassenden Erfolg ihrer täglichen Bühnenshow kämpft. Ava Daniels, eine junge Autorin aus L.A., soll frischen Wind in ihr Showprogramm bringen. Das führt zu heftigen Krisen und harten Auseinandersetzungen, bis beide lernen, sich zu respektieren und schließlich aneinander zu wachsen. Gemeinsam stellen sie sich den turbulenten Herausforderungen des hart umkämpften Showbusiness.

"Hacks" gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter neun Emmy-Awards, unter anderem für die beste Comedy-Serie, sowie mehrere Golden Globes. Bei der Golden Globe Verleihung im Januar 2025 erhielt "Hacks" zum zweiten Mal den Golden Globe als Beste Serienkomödie. Hauptdarstellerin und dreifache Emmy-Award-Gewinnerin Jean Smart wurde außerdem erneut mit dem Golden Globe in der Kategorie Beste Serien-Hauptdarstellerin ausgezeichnet.