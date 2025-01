am 28.01.2025 - 16:30 Uhr

Am Mittwoch steht im Deutschen Bundestag ab 14 Uhr eine Regierungserklärung durch Bundeskanzler Olaf Scholz zur Migrationspolitik auf der Tagesordnung - ein Thema, das seit der Messerattacke in Aschaffenburg wieder ganz oben auf der Agenda gelandet ist. An Scholz Worte dürfte sich dementsprechend eine kontroverse Debatte zu den Konsequenzen anschließen, welche Konsequenzen nach den Vorfällen gezogen werden sollen.

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte zuletzt schon Anträge für eine strengere Migrationspolitik in Aussicht gestellt und dabei vor allem mit der Ankündigung, er nehme für eine mögliche Mehrheit auch Stimmen der AfD in Kauf, für eine zusätzliche Debatte über die sogenannte "Brandmauer" gesorgt.

Das Erste hat nun angekündigt, die entsprechende Sitzung des Bundestages ab 14 Uhr live zu übertragen. Alexander Budweg, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, moderiert die Sondersendung aus der Westlobby des Deutschen Bundestages. Als Gast begrüßt er Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Freien Universität Berlin. Korrespondentin Iris Sayram kommentiert das Geschehen im Plenarsaal aus der Sprecherkabine.