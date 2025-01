am 28.01.2025 - 16:54 Uhr

Konkrete Zahlen nennt Amazon bezüglich der Nutzungszahlen seiner Produktionen für gewöhnlich ja nicht, das ist auch bei der nun veröffentlichten Auswertung, welche nicht-englischsprachigen internationalen Produktionen bei Prime Video im Jahr 2024 außerhalb ihres Heimatlandes am erfolgreichsten waren, nicht anders. Aus der Top 10 geht aber zumindest hervor, welche Filme und Serien relativ zu den anderen gesehen besonders gefragt waren.

Dass die deutsche Serie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" international der bis dahin erfolgreichste Start einer nicht-englischsprachigen Serie bei Prime Video gelungen ist, hatte Amazon bereits im Sommer ausführlich gefeiert. Daran hat sich auch bis zum Ende des Jahres nichts mehr geändert. Zwar steht "Maxton Hall" im Ranking nur auf Rang 3, davor platzierten sich aber keine Serien, sondern Filme.

Beide kommen aus Spanien: Auf Platz 1 liegt Culpa Tuya - Deine Schuld". Direkt zum Start am 27. Dezember war der - ebenso wie "Maxton Hall" im Young Adult-Genre angesiedelte Film - in über 170 Ländern auf Platz 1 der Prime-Video-Charts geeklettert, in Großbritannien und den USA reichte es immerhin für einen Platz unter den Top 3. 90 Prozent seines Publikums erreichte der Film außerhalb seines Heimatlandes Spanien. Dahinter folgt mit "Apocalypse Z - Der Anfang vom Ende" noch ein weitere spanischer Film. Die zweiterfolgreichste nicht-englischsprachige Serie 2024 stammt mit "Citadel: Diana" aus Italien.

Insgesamt umfasst das Top 10-Ranking, für das laut Amazon die Abrufe außerhalb des Heimatlandes innerhalb der ersten vier Wochen nach Veröffentlichung herangezogen wurden, Produktionen aus sieben Ländern, neben den schon genannten Deutschland, Spanien und Italien gehören auch Indien, Südkorea, Kolumbien und Japan dazu.

Top 10 meistgesehene nicht-englischsprachige internationale Original-Filme und -Serien bei Prime Video 2024

1. Culpa Tuya – Deine Schuld (Original-Film, Spanien, Dezember 2024)

2. Apocalypse Z: Der Anfang vom Ende (Original-Film, Spanien, Oktober 2024)

3. Maxton Hall – Die Welt zwischen uns (Original-Serie, Deutschland, Mai 2024)

4. Citadel: Diana (Original-Serie, Italien, Oktober 2024)

5. Citadel: Honey Bunny (Original-Serie, Indien, November 2024)

6. Die rote Königin (Original-Serie, Spanien, Februar 2024)

7. Heirate meinen Mann (Original-Serie, Korea, Januar 2024)

8. No Gain No Love (Original-Serie, Korea, August 2024)

9. Betty La Fea, die Geschichte geht weiter (Original-Serie, Kolumbien, August 2024)

10. Like A Dragon: Yakuza (Original-Serie, Japan, Oktober 2024)

Quelle: Amazon. Die Rangliste basiert auf den Gesamtzuschauerzahlen außerhalb des Herkunftslandes in den ersten 4 Wochen nach Launch der in 2024 bei Prime Video veröffentlichten Titel