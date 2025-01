In der unter anderem mit einem Grimme-Preis und einem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Dokureihe "Zum Schwarzwälder Hirsch" nahmen sich André Dietz und Tim Mälzer der Herausforderung an, 13 junge Menschen mit Down-Syndrom so zu unterstützen, dass sie selbständig ein Restaurant in den Bereichen Service und Küche betreiben können. Zweieinhalb Jahre später steht nun ein neues Doku-Projekt vor der Tür: Ab dem 5. März zeigt Vox mittwochs um 20:15 Uhr "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz".

"90 Tage, 10 Azubis, 1 Mission: Den Senioren wieder ein echtes Leben schenken", beschreibt André Dietz den hohen Anspruch. "Mehr Freude, mehr Genuss, mehr Gespräch, mehr Gefühl. Schaffen wir es, aus einem Pflegeheim ein echtes Zuhause zu machen? Ich glaube fest daran. Dieses Experiment wird für Deutschlands Pflegeheime alles verändern."

Die Idee des Generationenprojekts: Menschen mit Behinderung sollen den alten Menschen zur Seite stehen und sich liebevoll um sie kümmern. Zudem können sie im Rahmen des Projekts eine Qualifizierung zum Alltagshelfer absolvieren und so langfristig außerhalb von Behindertenwerkstätten in eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt finden - letzteres war bekanntlich auch schon das Ziel hinter "Zum Schwarzwälder Hirsch".

Die Arbeitsteilung sieht diesmal so aus: Während André Dietz sich schwerpunktmäßig mit den Menschen mit Behinderung beschäftigt und sie während ihrer Qualifizierung begleitet, legt Tim Mälzer seinen Fokus auf die Heimbewohner. Wie sehen die Lebensrealität und der Alltag der Seniorinnen und Senioren aus? Was sollte man verbessern - und wie? Und vor allem: Besteht die Möglichkeit, langfristig etwas zu verändern sowohl für die Menschen, die pflegen als auch für diejenigen, die auf Pflege angewiesen sind?

Tim Mälzer: "Warum haben viele Menschen Angst vor dem Altersheim? Warum wird nicht öfter und offener darüber gesprochen? Menschen haben das Bedürfnis nach Stimulation. Vielen aber fehlt die Aktivierung im Alltag. Das scheint ein großes Problem zu sein, denn so verkümmern viele. Dabei könnte man mit einfachen Mitteln entgegenwirken, indem man ältere Menschen stärker ins Alltagsgeschehen involviert."

Produziert wird "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" von Vitamedia Film, das auch schon hinter "Zum Schwarzwälder Hirsch" stand.